Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor!!!

BOLU- Ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan yaklaşık 4 bin katılımcı, 4x4 Dünyası Offroad Fest bünyesinde bir araya gelecek. 14 - 15 – 16 Haziran tarihlerinde, Bolu Mudurnu’da 100 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek festivalin katılımcıları, ortak kültür ve bilgi paylaşımının keyfini, şehrin karmaşasından uzak, doğanın dinginliği içerisinde, aileleriyle birlikte yaşayacak.

Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan kaliteli zaman konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışması gerçekleşecek. Test sürüşleri, sohbetler ve farklı aktivitelerle zenginleşecek festival kapsamında ayrıca doğanın eşsiz ambiyansında büyük bir konser organizasyonu da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında konser, eğitim ve atölye çalışmaları dışında düzenlenecek etkinlikler arasında, Baba-Çocuk ATV Gezisi, Bisiklet ve Trekking Rotaları, Rehberli Tarihi Mudurnu Gezisi, Test Sürüşleri yer alıyor. Bunların yanı sıra festival programı içerisinde, Halit Bolkan ile Sanayi Savaşları, Erkin Yeşil ile Türkiye’de Keşfedilmemiş Rotalar ve Kamp Yerleri, Transanatolia Hikayeleri başlıklarıyla tematik ve interaktif açık hava sohbetleri gerçekleşecek.

4x4 Dünyası Offroad Fest kapsamındaki Eğitim ve Atölye çalışmaları ise şöyle sıralanıyor:

Doğada Hayatta Kalma Eğitimi

Vinç ve Hi-Jack Kullanma Eğitimi

Arazide Sürüş Eğitimi

Arazi Lastiği Seçimi ve Bilgisi Eğitimi

ATV Sürüş Teknikleri Eğitimi

Motosiklet Sürüş Teknikleri Eğitimi

Motosiklet ile Uzun Yolda Mekanik Problemler ve Çözümleri

Motosiklet ile Kamp ve Pratik Yükleme Bilgileri

Karavan Seçimi ve Park Alanı Belirleme Eğitimi

Kamp Ateşi Atölyesi

Doğada Yemek Atölyesi

Kahve Kültürü Atölyesi

Doğada İlk Yardım Atölyesi

Çevre Kültürü ve Geri Dönüşüm Atölyesi

Kamp Yeri ve Çadır Seçimi Atölyesi

Kamp Malzemeleri Atölyesi

Mobil Telefon ile Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi

Karavanda Yemek Atölyesi

Çocuklar için Resim Atölyesi

Çocuklar için Trafik Eğitim

Haber: Elif Hayvalı