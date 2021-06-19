DOĞANIN HARİKA BABALARI

NEZAHAT GÖÇMEN

Tüylerle, kürklerle kaplı bazen de suyun altında pullu kıyafetleri olan, yavrularına özenle bakan, üzerine titreyen babalar var bu dünyada. Sıra dışı babaların Babalar Günü kutlu olsun.

Erkek Çene Balıkları

Erkek çene balıkları önemli bir fedakârlık gösterir. Döllediği 400 civarındaki yumurtasını olgunlaşıp yavru balık haline gelene kadar, ortalama 10 gün boyunca ağızlarında taşıyıp korumakta ve o yumurtaların havalanmasını ve temiz bir halde kalmasını sağlamaktadır. Ağzında dişleri olmasına rağmen bu süre içinde beslenmez, yumurtalara bir zarar vermemekte ve onları yutmamaktadır. Yumurtaların bakımı için diğer aktivitelerini yavaşlatıyor. Sadece yumurtalara odaklanıyor.

Sabırla ağzında yumurtaların büyümesini bekler, onları zarar verecek canlılardan korur ve doğan yavrularını içgüdüsel olarak yaptığı yuvaya bırakır.

Flamingo

Üreme öncesinde erkek flamingo dişi tarafından seçilir ve erkek daha sonra dişiyi sığ suda biraz takip eder. Bireysel kur ritüelleri inceliklidir ve genellikle insanların gözüne çarpmaz. Hem erkek hem de dişi gagalarıyla çamuru ayaklarına çeker ve gagalarını kullanarak yuva inşa ederler. Yumurta, ebeveynler tarafından kum kalesi gibi inşa edilen bir yuvaya yerleştirilir. Kuluçkadan sonra civciv 5 ila 12 gün boyunca yuva höyüğünde kalır. Ebeveyn höyüğün üzerine oturur, uzanır, çamuru gagasıyla alır ve yuvaya bırakır. Baba flamingo yavru flamingolara rüzgâra karşı uçmayı öğretir. Bu süre zarfında civciv, ebeveynlerin üst sindirim sisteminden gelen ve flamingo sütü adı verilen bir tür sıvıyla veya kursak sütüyle beslenir. Hem erkek hem de dişi yavruyu bu şekilde besleyebilir ve ebeveyn olmayan flamingolar bile besleme görevini üstlenebilir.

İpek Maymun Türü

Dünya üzerinde en iyi baba olduğu kanıtlanan bir türdür. Doğada ağaçlar üzerinde yaşayan bu sevimli maymunlar, baba olduktan sonraki zamanların çoğunu yeni doğan bebeklerine bakıp, korumakla geçiriyor. Baba Yaklaşık 6 ay boyunca yavrusunu sırtında taşıyor ve koruyor. Emzirme zamanları anneye veriyor. Emzirme bitince yavruya kendi bakıyor. İpek Maymunlar bir aile olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Yapılan araştırmalar "en iyi baba" unvanını kazanmakla kalmayıp, bebeklerinin zekâlarının gelişimine katkıda bulunduklarını kanıtlanmıştır.

Berberi Maymun

Bu tür, baba teyze gibi büyük aileden oluşur. Bu maymunlar dağlarda yaşar. Bazen bir çocuk maymun kral bile olabiliyor. Çevresindeki maymunları yönetebiliyor. Diğer maymunlar oyuncaktır onun için. Bütün ebeveynler yardıma hazırdır. Berberi maymuna yardım edecek çok maymun vardır. Babası kim acaba? Yavru maymun kaçırılabiliyor. Hiyerarşide alt seviyedeki maymun üst seviyedeki maymuna hediye yavru maymun götürüyor. Erkek maymunlar dişi maymunları etkilemek için yavru maymunları kaçırıp onlara çok iyi bakarlar. Yavru maymun nazik ve şefkatli bir varlığı hissettiğinde işte o babasıdır.

Dev Su Böcekleri

İşbirliği konusunda muhteşem bir aile. Dev su böceklerinin erkekleri 150 yumurtayı sırtında taşıyarak dişisine destek olur. O yumurtaları babanın sırtına yerleştirme görevi ise dişidedir. Böylece erkek, 3 hafta boyunca bu yumurtaları sulu ortamlardan uzak tutar.

Zehirli Kurbağa

Adı zehirli de olsa çok iyi bir baba. Dişiler yumurtaları yaprağın üzerine bıraktıktan sonra erkekleri onları özenle taşıyıp suyun altında uygun bir yere bırakırlar. Yavrular çıkıncaya kadar da onların hareketlerini özenle izlerler. Eşlerine ve yavrularına sadıktırlar. Darwin kurbağası ve keseli kurbağa da mükemmel babalar grubundadır.

Denizatı

Canlılar dünyasında eşi benzeri olmayan çok çarpıcı bir olaydır. Hamile kalan baba 200 kadar yavruyu taşıyıp doğurabiliyor. Her biri 5 milim uzunluğunda. Babanın doğumdan sonra toparlanması birkaç gün sürecek.

Aslan

Kedigiller arasında ailesiyle yaşayıp yavrularını eğiten başka hayvan yoktur. Yavrusunu tanıyıp kabul etmesi gerekir. Dişi aslanlar uzakta doğum yapar. Her ihtimale karşı anne yavrularını dişlerinin arasına alıp babaya getiriyor. Kendi yavrularını olduğunu bildiğinde yavrularının onu takip etmesini istiyor. Baba ile yavru ilk teması kurduklarında oyun oynamak öğrenmenin temelidir felsefesiyle yavru aslan baba aslanın kuyruğunu tutar ve oyun uzar gider. Baba yavru aslana adım adım yaşamı öğretir. Ufaklıklar oynaya oynaya eğlenerek büyüyorlar. Baba aslan da ailesine hizmet etmenin mutluluğunu yaşar.

Bozkır Faresi

Baba bozkır faresi, Kışın rahat etmek için çiftçilerden önce hasat yapar. Baba bozkır faresi tahılı annenin kapısına yığar. İşte şimdi çocuk yapma zamanı. Diğer farelerden ayıran özellikleri budur. Henüz gözleri açılmaya yavrular çok kolay av olabileceğini bilen baba hayati bir refleksle yavruyu ağzına alıp yuvaya getiriyor. Sadık kalmamın en güzel örneğini veren faremiz 8 gün sonra yürümeye başlayan yavru fareleri de kontrol eder.

Çöl Kekliği

Namagua çöl kekliği. Bu sevimli keklik türlerinde dişiler kuluçkada gündüzleri yattıktan sonra erkekleri de geceleri yatar. Böyle bir nöbetleşme halindedirler. Yavrular doğduktan sonra dişiler, yavrular kendilerini korumasını öğrenebilsinler diye onları terk ederlerken erkekler ise dayanamayıp yavruların başında kalırlar.

Kurt

Baba evladı için kilometrelerce yürüyebilir. Sürü bir arada ve tek parça olunca kurt için huzurun adresidir. Sürünün lideri en güçlü kurttur. Lider baba olarak güç kaybederse güven kaybeder. Güven kazanmak için sürüye sahip çıkar. Yavrukurtlar çalılıklardan uzaklaşıp kaybolabilir. Babanın gözetiminden çıkarsa babanın endişelenir. Göremediği alanların bile kokusu alan baba olağan üstü duyusunu kullanır ve yavrukurdu bulabilir. Yavrukurdun uzaklaşma nedeni anne sütünden kesilmesi ve midesine iyi gelecekler yiyecek bulmasıdır.

Kunduz

Masallardaki 7 yavrusunun annesi hayat arkadaşı ile ömür boyu mutlu yaşar. Bu baba sarılmayı çok seviyor. Erkek kunduz ailesi için suyun hemen yanına yuvasına inşa eder. 4 adet kesici diş ile geceleri de çalışır. Ağaç budar. Yağmurda ağaçları taşır. Kocaman ağaları geceler boyu kemiriyor. Suları aşar. Her tadilatta olduğu gibi işleri hiç bitmez. Bir gün duvar ustası olur bir gün marangoz. Yavruları için yaprakları toplar getirir. Söğüt ağacı onun yapı marketidir. Aileye her yıl 2 veya 4 yavru katılıyor. Büyüyen kunduz yuvadan uçar. Yuvadan uçan kunduzun göl kenarında yavruları bir yuva kurma zamanı gelmiştir.

Doğanın değerli varlıkları Babalar Gününüz bir gün değil her gün olsun!