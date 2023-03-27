Doğan Barış Yaşar kimdir?

KAMİL HİZER

İSTANBUL

Daha henüz 4 yaşında iken sanat ile tanışan Yaşar 4 yaşında iken metalefon müzik aleti çalışarak TRT’de birçok programa çıkmıştır.

6 yaşından itibaren baleye başlayan Doğan Barış Yaşar daha çocukluk döneminde Ankara AKM’de Devlet Halk Dansları (Folklor) ekibine dahil olur. Eğitim hayatına Ankara’da başlaya Yaşar ailesinin Konya’ya taşınması üzerine orta okula Konya’da devam eder.

Konya’da kendisinde farklı yetenekler keşfeden Doğan Barış Yaşar ve ailesi gitar dersleri almaya başlar ve bu dönemde de hayatına spor girer. Bu süreçte hentbol ile tanışan Doğan Barış Yaşar spordaki başarısını milli takıma kadar götürmesine rağmen o dönemde müziğin daha ağır basması sonucu hentbolu bırakmak zorunda kalır.

Henüz 15 yaşında iken ilk konserini 10 bin kişiye verme başarısını gösteren Doğan Barış Yaşar spordan bir türlü kopamaz ve bu kez profesyonel olarak DSİ Spor’da voleybol oynamaya başlar ve kısa sürede voleybolda büyük başarılar elde ederken antrenörü vefat edince voleybolu bırakır.

Müzik hayatına devam ettiren başarılı sanatçı bu dönemde bateri çalmaya başlar ve bu süreçte tiyatroya yönelir. Anne ve babasının Devlet Tiyatrosu’nda yöneticilik konumundan dolayı zaten tiyatro ile iç içe büyüyen Yaşar tiyatro eğitimi almaya başlar ve birbirinden farklı oyunlarda rol almaya başlar.

Ortaokulu Konya’da bitirdikten sonra lise eğitimi için tekrar Ankara’ya dönen Yaşar bir anda hem müzik hem tiyatro ve aynı zamanda dansta çeşitli başarılara imza atmaya devam ederken o dönemin en popüler tiyatro oyunlarından biri olan “Çılgın Türkler” oyununda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırır. Lise hayatında basketbola da ilgi gösteren başarılı sanatçı Latin danslarıyla tanışır ve Latin danslarında ülke genelinde şampiyonluklar alır.

Üniversite’yi kazanan genç oyuncu eğitimine Antalya’da Akdeniz Üniversite’sinde devam ederken buradaki otellerde animasyona başlar ve 2 yıl içerisinde konumunda önce şeflik ve ardından müdürlükler yapmaya başlarken artık turizm sektörünün de bir parçası olur. Bu süreçte hem İngilizce hem Rusça’ya olan hakimiyeti sayesinde artık kendisin bir anda sinema ve dizi setlerinde oyunculuk yaparken bulur.

Profesyonel oyunculuğa dönemin en iddialı dizilerinden biri olan “Çukur” adlı dizide canlandırdığı “Victor” karakteri ile başlarken ardından “Ramo” adlı dizide “Dimitri” karakterini canlandırır. Bu dizilerdeki performansı diğer yönetmenlerin de ilgisini çeker ve 16 ülkeye satılan TRT Belgesel kanalının “Savaşın Efsaneleri” adlı dizisinde Viking kralı “Guthrum” u canlandırır. Ardından yine TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan “Tarihin Efsaneleri” adlı dizide “Kahin” rolünü başarıyla canlandırır.

Artık bu başarılarının ardından Hollywood yapımcılarının da dikkatini üstüne çekmeyi başaran Doğan Barış Yaşar İngiltere ve Türkiye ortak yapımı olan “Turkish Dedective” adlı dizide “Alp” karakterini ve geçtiğimiz yılın sonunda da çekimleri İngiltere ve Antalya’da yapılan yönetmenliğini dünyaca ünlü bir isim olan Guy Ritchie’nin yaptığı ve Jason Statham , Hugh Grant ve Aubrey Plaza gibi Hollywood yıldızları ve son dönemin en başarılı dizilerinden biri olan “Savcı” da başrolü oynayan Kaan Urgancıoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçer.

Aldığı aksiyon eğitimleri sonrasında genellikle aksiyon filmlerinde boy gösteren Doğan Barış Yaşar hedefinin dünya çapında bir aktör olduğunun altını çizerken bugüne kadar rol aldığı hiçbir filmde dublör kullanmadığını ve her projesinde kendisini geliştirmeye devam etmesinin semeresini de Rusya yapımı olan “Aramızdaki Derin Deniz, Yataktaki Üçüncü ve Malezya yapımı Malbatt “Misi Bakara” adlı dizilerde kendisine önemli roller verilmesi olarak gösteriyor.

Doğan Barış Yaşar 1.85 cm boyundadır ve aktif olarak oyunculuk hayatına devam etmektedir.