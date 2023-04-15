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Doğal Yaşam Parkı'nın yeni maskotları "Sevimli", "Şımarık" ve "Kestane"

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda lemur ailelerinin yaşadığı bölümde dünyaya gelen 2 yavru "Şımarık" ve "Sevimli" ile henüz 2 haftalıkken doğada bulunan sincap yavrusu "Kestane" hayvanat bahçesinin maskotu oldu.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:58
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Doğal Yaşam Parkı'nın yeni maskotları "Sevimli", "Şımarık" ve "Kestane"
Antalya

Barındırdığı 125 türden 1400 hayvan nüfusu ile kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda ilkbaharın gelmesiyle yavru sevinci yaşanıyor.

Hayvanat bahçesinde lemur, kanguru, benekli geyik, dağ keçileri, koyunlar, sırtlan aileleri bu yıl yavrular dünyaya getirdi.

Parkın en sevimli sakinleri arasında yer alan halka kuyruklu lemur ailesinin bu yıl doğan iki yavrusuna yaptıkları hareketler dolayısıyla "Sevimli" ve "Şımarık" adı verildi.

Doğumlarının ardından bir süre veterinerlerin gözetiminde kalan yavrular ardından yeniden ailelerinin bulunduğu kafese konuldu. Diğer lemurların da yakından ilgilendiği, beslendiği, oyunlar oynadığı lemur yavrularının özellikle meyve yediği anlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Anne lemurların da süt verimini artırmak için görevlilerce sık sık meyve kokteyli hazırlanıyor.

Yavru lemurların fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin etrafında uzun süre vakit geçiriyor. 

Doğada bulunan sincap "Kestane"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, ormanda henüz 2 haftalıkken bulunan sincap yavrusu da doğal yaşam parkındaki klinikte bakıma alındı. Yaklaşık 1,5 aydır adeta bir bebek gibi bakılan, biberondaki özel mamalarla beslenen sincap yavrusuna "Kestane" adı verildi. Sevimli hareketleri ile kliniğin adeta maskotu olan sincabın, birkaç ay sonra doğaya tekrar salınacağı öğrenildi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, yavruların gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 

Özellikle yavru lemurların hayvanat bahçesinin adeta maskotu haline geldiğini aktaran Arsun, "Lemur yavruları isimlerinin hakkını veriyorlar. Çok sevimli ve şımarıklar. Çocuklar gibi çok hareketliler. Bütün bireylerin sırtına çıkıyor. Diğer aile üyeleri de ona sevgiyle yaklaşıyor." dedi.

Annesi tarafından terk edilen sincap yavrusunun da bakımını üstlendiklerini aktaran Arsun, doğal yaşam parkının adeta bir klinik gibi çalıştığını, her yıl yüzlerce yaban hayvanının tedavisini yaptıklarını vurguladı. 

Hayvan refahına önem verdiklerini anlatan Arsun, "Yeni yavruların gelmesi hayvanların hem sağlıklı hem mutlu olduğunu gösteriyor. Yaşam alanlarının refah olması ve uygun besleme koşulları yeni yavruların dünyaya gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Arsun, başka bir hayvanat bahçesinden gelen 2 aslan yavrusunun da ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SincapyavrusuŞımarıkveSevimliAntalyaDoğalYaşamParkı
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