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DOĞA FELAKETLERİNİ DURDURABİLECEK ÇALIŞMA

6-7-8 Kasım 2020

06 Kasım 2020 Cuma 18:18
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DOĞA FELAKETLERİNİ DURDURABİLECEK ÇALIŞMA

İSTANBUL

NEVAL KÜTÜK

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen Değişim Şenliği, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, her türlü virüse karşı dayanıklılığın artırılması, doğa felaketlerinin durdurulabilmesi, oluşan stres ve gerilimin ortadan kaldırılıp moral ve motivasyonun yükseltilmesi amacını taşıyan online etkinlik 6-7-8 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Online Değişim Şenliği’nde hem teorik hem pratik bilgilerin yanı sıra; herkesin evde kolaylıkla yapabileceği 6 enerji merkezi çalışmasına yer verilecek. 3 gün boyunca online olarak devam edecek Değişim Şenliği’nde katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme alanlarında farkındalık çalışmaları sunulacak. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Değişim Şenliği organizasyonunda yapılan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın bu dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın ise 7-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Değişim Şenliği Programı:

6 Kasım CUMA:
11.00- Özgüvenin geliştirilmesi
12.30- İnteraktif söyleşi 

19.30- Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00- İnteraktif söyleşi


7 Kasım CUMARTESİ:
11.00- İçsel gücün geliştirilmesi
12.30- İnteraktif söyleşi

17.00- Saf sevginin geliştirilmesi
18.30- İnteraktif söyleşi

8 Kasım PAZAR:
11.00- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
17.00- Zihinsel gücün geliştirilmesi

Detaylı bilgi için: 

T. 0 5319679373-0 5332517583- 05319967169

www.dunyadegisimakademisi.com

 [email protected]

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Anahtar Kelimeler:
Doğa FelaketleriÇalışmaNEVAL KÜTÜKönce Vatan
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