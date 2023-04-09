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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde enderun usulü teravih namazı kıldırdı.

09 Nisan 2023 Pazar 12:29
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da teravih namazı kıldırdı
İstanbul

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın kıldırdığı teravih namazının ardından cemaate hitap ettiği belirtildi.

Erbaş, ramazan ayının ikinci 10 günü olan mağfiret günlerinin idrak edildiğini anımsatarak, "Cenab-ı Hak, rahmetinden istifade etmeyi, mağfiretine ulaşmayı, cehennem azabından kurtulmayı, cennetine, cemaline nail olmayı herkese nasip eylesin." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında nazil olduğunu aktaran Erbaş, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni bugünlerde aramak gerektiğine işaret ederek, "Mademki Peygamber Efendimiz yirmi yedinci gece olmakla birlikte daha önce de arayabilirsiniz dediğine göre işte bu mağfiret günlerinde bizim o arayışın içerisinde olmamız lazım. Affolunmuş olmak için, mağfirete ulaşmak, bağışlanmış olmak için bizim bir arayışın, bir koşturmanın içerisinde olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanı çok iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Ramazan bizim için büyük bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Amel defterimizi hasenat ile sevaplarla dolduralım. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul buyursun. Affolunmuş, mağfirete ulaşmış kullarından eylesin inşallah. Afetlerden, felaketlerden hepimizi muhafaza eylesin. Afetlere karşı tedbir alan kullarından eylesin."

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaKüçükköyMerkezCamiiAliErbaşDiyanetİşleriBaşkanıTeravihNamazı
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