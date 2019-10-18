DİNÇER KARACALAR/ VİTRİN NOTLARI

HAFTANIN MEKANI: YAVUZ İSKENDEROĞLU/AKARETLER

Bursa kentiyle eş anlamlı hale gelen tarihi ve geleneksel bir kebap çanağıdır. İstanbul’a sadece kısa bir tekne yolculuğu olmasına rağmen, bu zengin ve lezzetli aşçılar için daha yakın bir hedef var. İlk defa Bursa’da açılan Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu ünlü iskender kebap ince 1867’yi sunmakta olup İstanbul’da biri Ataşehir’de, diğeri Beşiktaş 2 şubesi bulunuyor tarihini akaretler’deki mekanında bizlere yaşatan Oğuzhan İskenderoğlunu gönülden tebrik ediyorum .

RAMSEY’DEN ERKEKLERİ DAHA UZUN VE FIT GÖSTERECEK İNOVASYON!

RAMSEY sahip olduğu inovasyon gücünü “Thin&Taller”, “Shirt Shoulder”, “Zero Weight “ gibi erkekleri DAHA UZUN, DAHA FIT gösterecek,%50 DAHA HAFİF takım elbiselere taşıdı. RAMSEY’in Türkiye’deki AR-GE ekibi tarafından bir yılda geliştiren yenilikçi kalıplarıyla erkekler dijital filtrelere ihtiyaç duymadan nasıl görünmek istiyorsa öyle görünecek!





Mete’ye teklif yağıyor

Los Angeles’ta aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Mete Besli, yapımcıların radarına girdi. Teklif üstüne teklif alan genç yeteneği en çok heyecanlandıran ise bir Netflix projesi oldu.

15 yaşındayken gittiği Amerika’da hem lise eğitimini tamamlayan hem de oyunculuk dersleri alan Mete Besli, Türkiye’ye döner dönmez yapımcıların radarına girdi. Dünyaca ünlü oyunculuk stüdyosu Stella Adler’de eğitim alan genç oyuncuya şimdilerde teklif yağıyor.

ÇOLPAN İLHAN&SADRİ ALIŞIK TİYATROSU TARAFINDAN SAHNELENEN ‘DALİ’NİN KADINLARI’ ve ‘ESARETİN BEDELİ’ ATLANTİS YAPIM ORGANİZASYONUYLA TÜRKİYE’Yİ GEZECEK

Atlantis Yapım, tiyatro gruplarının Anadolu’yu dolaşıp, ülkenin dört bir yanındaki sanatseverlere ulaştığı, geçmişte kalan o güzel günleri günümüze taşıyor. Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahnelediği iki mükemmel oyun ekim ve kasım aylarında Gaziantep’ten Çanakkale’ye, Türkiye’yi geziyor.

‘Esaretin Bedeli’ Turne Programı:

24.10.2019 Perşembe İzmir AKM Yunus Emre Salonu

28.10.2019 Pazartesi İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi

02.11.2019 Cumartesi Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

10.11.2019 Pazar Ankara MEB Şura Salonu

11.11.2019 Pazartesi Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Odi

20.11.2019 Çarşamba İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

29.11.2019 Cuma Adana 01 Burda PGM

30.11.2019 Cumartesi Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi

4 SORU 4 CEVAP

Her hafta sosyal medyanın önde gelen isimleri ile merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Dört Soru Dört Cevap köşemizde bu hafta “JAPONBU “ youtube kanalının kurucusu Feridun Ünsal ile konuştuk.

Feridun Ünsal kimdir? Neler yapar?

Feridun Ünsal; 1993 Antalya doğumlu, baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Kafkasya göçmeni melez bir çocuk. Animelere olan ilgili 15 yaşında MTV’nin gece kuşağında karşılaştığı basilisk isimli anime ile başladı. Çok ilgisini çekmiş olacak ki daha sonra nedir bu anime diye araştırmalara başladı. Menşei Japonya olan animelere çok ilgi duymaya başlamıştı. Daha sonraları animenin Japonya yapımı olduğunu öğrendikten sonra Japonya ile ilgili internet üzerinden bilgililer toplamaya başladı. Gün geçtikçe Japonya sevdası artıyor ve içinde inanılmaz bir Japonya’ya gitme heyecanı uyanıyordu

Youtube serüvenin nasıl başladı?

You Tube serüveni tamamen eğlence amaçlı başladı. İnsanlara çok sevdiği Japonya’yı, kendi gözünden nasıl gördüğünü, iyisiyle kötüsüyle anlatacaktı. Bir iş olarak değil de tamamen hobiydi YouTube. Daha sonraları insanların videolara olan ilgisi ile işleri belli bir düzene koyup yoluna devam etti.

Japonya 'da unutamadığın bir anın var mı?

Japonya’ya ilk geldiğim sıralarda ne dil konuşabiliyordum ne de yol yordam biliyordum, o sıralar feci hastalandım ve öksürmekten ciğerlerim batacak şekilde ağrı yapıyordu. Kimseye bir şey soramıyordum çünkü Japoncam yoktu. İlaç satan yerlere gitsem bile derdimi anlatamıyordum. Tam 2 hafta boyunca öksürükle boğuştum, geceleri uyuyamaz olmuştum. Az biraz da ulan ne diye kendi başına buralara kadar geldin diye kızmıştım...

Youtube kanalında farklı konseptler düşünüyor musun?

YouTube kanalı için farklı konseptler düşünmüyorum. Japonya’yı çok seven ve Japonya’da yaşayan bir Türk’ün gözünden Japonya teması.

YENİLENEN LION DIAMOND’TAN YEPYENİ KOLEKSİYON EN ÖZEL TASARIMLARI SUNUYOR

Kişiye özel mücevherleriyle tanınan Lion Diamond, yeni sezona yenilenen logosu ve kurumsal kimliğiyle bomba gibi girdi. Yepyeni ürünlerini tasarım tutkunlarına sunan Lion Diamond, el işçiliği montürlerle hazırlanan pırlanta ve mineli tasarımlarla göz kamaştırıyor.

Mıhlama tekniğiyle ve el işçiliğiyle hazırlanan koleksiyon, özel günlerde kullanılacağı gibi günlük hayatta da şıklığın tamamlayıcısı oluyor. Kolye, yüzük, bileklikten oluşan koleksiyon her tarza uygun takılarıyla Lion Diamond kadınına her daim zarafet katıyor.

GENÇ PİYANİSTİN KONSER HEYECANI

Başarıyla adından söz ettiren genç piyanist Berk Can Arslan ilk piyano konserini 20.Ekim'de Kenter Tiyatrosu'nda vermeye hazırlanıyor, .Konserinde doğu&batı sentezini kendi besteleriyle beraber buluşturan ve etnik besteleri harmanlayacağını söyleyen Berk Can Arslan, "Resital kavramından çıkartıp günümüzde ve geçmişimizde olan anonim müzik eserlerini piyanoya empoze edilmiş halini yorumlayacağını" dile getirdi...

Xiaomi, Redmi Serisi'nin son yıldızları; Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8A'yı tanıttı.

Global teknoloji lideri Xiaomi bugün Redmi serisinin son serisini tanıttı. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A'yı Türkiye'deki lansmanı Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlikte akıllı telefonların yanı sıra markanın ekosistem ürünlerinden Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü ve Mi El Tipi Elektrikli Süpürge de izleyicilere tanıtıldı.

NO’34 “İstanbul’a Övgü”

Deri üzerine yaptığı, çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilmiş özel tematik koleksiyonlarla öne çıkan moda tasarımcısı Murat Aytulum; Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında NO’34 adını verdiği SS20 koleksiyonu ile İSTANBUL temasını izleyicilerle buluşturdu.

Türk Gelinliği Ortadoğu’ya damgasını vurdu

Beyrut Fashion Week’teki tek gelinlik modacısı olarak yer alan Pınar Bent’in gelinlik tasarımları Ortadoğu’ya damgasını vurdu...

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen olan ve dünyanın en önemli moda haftalarından gösterilen Beyrut Fashion Week’te Türk gelinlikleri damgasını vurdu. Dünyanın önde gelen tasarımcılarının katıldığı moda haftası Fashion TV’den tüm dünyada canlı yayınlandı.

3. yıl daveti

Şişhane’de bulunan Pera Adalı adlı Restaurant 3. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği geceye sanat, iş ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı. Özlem-Ecem Çağan ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Songül Karlı, Güvenç Kurtar, Musa Uzunlar, Ali İl, Ege, Şebnem Schaefer ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Üçüncü yıl için hazırlanan pastayı mekan sahibi Özlem Çağan, Songül Karlı ve Ege ile birlikte kesti.