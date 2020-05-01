DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTALARI

ESHKİ NAR EŞKİSİ

Üretildiği yörenin söyleme biçiminden eşki adını alan Eshki, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteriyor

ÇBS Balcı Gıda’nın tescilli markası olup, 2014 yılında kardeşleri Bi’Kaşık Hurma Pekmezi aynı zamanda Bi’Kaşık Elma pekmezi ile üretiliyor .

İnsan ve sağlık odaklı üretim düşüncesinin eseri olan Eshki,’de hiçbir katkı maddesi ve koruyucu bulunmuyor.

Eshki, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun en seçkin narlarının seçilmesi, tanelenmesi, ateş görmeden vakumlanması süreçlerinin büyük bir titizlik ve özenle tamamlanması sonucu ortaya çıkan tamamen doğal bir “Nar Ekşisidir”.

Nar’ın üretiminden toplanmasına, seçilmesinden tanelenmesine ve son olarak üretim sürecinde tamamen hijyenik ve doğaya aykırı olmayacak şekilde işlenmiştir. Gıda ve Ziraat mühendislerinin gözetiminde tamamlanan üretim süreci sonunda şişelenmeye ve kullanıma hazır hale geliyor.

İnstagram / eshkinar

ANTAKYA BUTİK KÖYLÜ YÖRESEL

Antakya merkezde hizmet veren Antakya Butik Köylü Yöresel özellikle Antakya bölgesinin vazgeçilmezleri arasında olan Nar Ekşisi, Sabun Çeşitleri, Zeytinyağı, Kızartmalık Peynir, Künefe Peyniri, Halhalı Zeytin, Dağ Kekiği Zahteri Biber Salçası ve Baharat çeşitlerini, en organik hali ile doğrudan müşterilerine ulaştırıyor. Dededen toruna geçerek günümüze kadar devam eden marka yolculuğunda sağlıklı, doğal ve leziz ürünleriyle yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan firmanın kurucusu Şükrü Korkmaz il dışına gönderdikleri ürünleri taze bir şekilde müşterilerine ulaştırdıklarını belirtti .

İnstagram/antakyabutikkoylu

Cenk Tosun Ve Kadr Özlem Giderdi

Milli futbolcuların da beğenerek dinlediği genç müzisyen KADR’a Cenk Tosun’dan destek araması geldi. Son şarkısı “Asla”yı geçtiğimiz günlerde müzikseverle buluşturan ve büyük bir beğeni toplayan KADR’ı ülkemizi yurt dışında temsil eden gururlarımızdan Cenk Tosun görüntülü arayarak tebrik edip özlem giderdi.

KEREBİÇÇİ HAYRİ USTA

MERSİN yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, bu sene de sofraların vazgeçilmezi oldu. Mersin'de maliye sokağında uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan tescili sadece kendilerinde olan Kerebiççi Hayri Usta 1961 den günümüze değişmeyen kalite ve lezzetleri ile Türkiye’nin her bölgesine kargo hizmeti sunuyor.

İnstagram/kerebiccihayri

Bedri Usta’dan franchise fırsatı

Türkiye genelinde 14 şubesi bulunan kebapçı Bedri Usta, hem yurtiçinde hem de yurtdışında franchising yöntemiyle büyüyecek.

Yeni açılacak şubeler için aylık minimum 450 bin ile 500 bin TL arasında ciro hedeflenirken kâr marjı ise yüzde 20 düzeyinde bulunuyor.

Bedrettin Aydoğdu’nun sahibi olduğu Türk kebapçısı ‘Bedri Usta’, ocak ayı sonu itibariyle Dubai’nin üç farklı bölgesinde hizmete giriyor.

Türkiye’den sonra yurtdışına da adım atan Bedri Usta markası, gelecek aylarda ise Avrupa’daki ilk şubesini açacak.

Bedri Usta, ana merkezi Sua-diye Bağdat caddesi olmak üzere İstanbul’da ve bütün Türkiye’de toplam 14 şubeye sahip. Bu şubelerden dördü franchising sistemiyle yönetiliyor.

Aslında Aydoğdu’nun restoran işletmeciliği hikayesi eskiye uzanıyor. Aslen Mardinli olan Bedrettin Aydoğdu, dokuz kardeşli bir ailede dünyaya geldi.

Dokuz yaşındayken ailesini Mardin’de bırakıp Adana’ya çalışmaya giden Aydoğdu, bir akrabasının yanında kebapçı çırağı oldu.

Çiğdem Erken “Uyandım Yoksun” ile müzikseverlerin karşısında

Türk müziğinin önemli isimlerinden piyanist ve besteci Çiğdem Erken, 4. albümü “Uyandım Yoksun” ile müzikseverlerin karşısında.

1995'ten bu yana 60 tiyatro oyununun müziğinde piyanist, müzik direktörü, besteci olarak yer alan ve aynı zamanda son yıllarda film müzikleri ile de adını duyuran Çiğdem Erken'in yepyeni albümü "Uyandım Yoksun"un prodüktörlüğünü Redd grubundan tanıdığımız Doğan Duru üstlendi.

Güzide Çiğdem Akın’ın Karantina Günleri

Bu karantina döneminde boş durmayan Beni Bırakma’nın güzel oyuncusu Güzide Çiğdem Akın, küçüklüğünden başlayan resim ve müzik tutkusunu geliştirmeye devam ediyor. Sezonun bitmesiyle birlikte evine kapanan güzel oyuncu, 10 yaşından itibaren çaldığı piyanonun yanı sıra gitar çalmaya ve kendini müzik konusunda daha ileriye taşımak için çalışmalara başladı.

Popeyes®’tan Tavuk Tutkunlarına Enfes Ramazan Menüsü

Popeyes®ın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı ekonomik ve doyurucu ‘’Popeyes® Ramazan Menüsü’’ iftar sofralarına lezzet katmak isteyenlerin favorisi olacak. Paket serviste geçerli Ramazan Menü, online siparişle en güvenli şekilde kapınıza kadar geliyor.

Burcu Esmersoy OPPO Find X2 Modelini Tanıttı

OPPO, Koronavirüs sebebiyle yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirdi. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun Burcu Esmersoy'un sorularını yanıtladığı lansman eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Geçmişin ihtişamı Hatun'da hayat buldu!

Yüzyıllar öncesinin anılarını hafızalarda yeniden canlandıran Hatun, titizlikle seçtiği malzemeleri ustalıkla bir araya getiriyor ve hem bedeninizi hem de ruhunuzu iyileştiren tarifler sunuyor.

Asalet, zarafet ve kendine özgü mistik çekiciliği ile Hatun İstanbul, hem çok tanıdık hem de yepyeni esanslar ve lezzetler sunuyor. Binlerce yıllık tecrübe ve ustalığı bir araya getiren Hatun, tüm maharetini kullanıyor ve İstanbul'a has değerleri yeniden yorumluyor.

Değişen zaman ile birlikte pek çok âdet ve usul de yerini yenilerine bırakıyor. Bütün bu değişime rağmen bazıları kıymetini hiçbir zaman kaybetmiyor. Hatun İstanbul da, geçmişe anlam kazandıran bu özel değerlere günümüzde yeniden hayat veriyor. Titizlikle seçtiği malzemeleri ustalıkla bir araya getiriyor, hem bedeninizi hem de ruhunuzu iyileştiren tarifler sunuyor.

Şahan Gökbakar’ı Taşladı: “Bir pantolon bir gömlekle bağırıp küfür ederek mizah olmaz”

Espriliği kişiliği ile herkesin gönlüne taht kuran Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, BiMagazin.com'un instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayının konuğu oldu. Öztürk, canlı yayın boyunca yeni imajı, samimi sohbeti ve şakaları ile kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

“EVDE SAFİYE’NİN BORUSU ÖTER”

Karantinadan memnun olduğunu belirten Faik Öztürk; “20 yıldır bizim evde Safiye diye biri yaşıyormuş ben farkında değilmişim. Ben hanım köylüyüm, bizim evde Safiye’nin borusu öter. Edebiyat hocası gibi her şeyime karışıyor. Hatta Safiye ile iddiaya girdik kaybedince 38 yıl sonra saçlarımı tamamen kestirdim” dedi.

NOOTUZ SEKİZ TEPSİ MANTI

Kosgeb kadın girişimci desteğiyle tarım bakanlığından aldığı onay ile üretime başlayan

Kayserili Merve Devecioğlu Yelden misafirlerine severek yaptığı tepsi mantısı ile ticaret hayatına girdi . Kadınlardan oluşan ekibi ile hijyen kurallarına uygun üretim yapıyor .Tereyağ eritip kıymalarını koyduğumuz hamurları el emeği ile tepsiye dizip evinize kadar ulaştırıyor. Ürünlerde katkı maddesi yoktur .Büyük ve küçük boy olarak sizlerin beğenisine nootuzsekiz instagram sayfasından müşterilerine ulaştırıyor .

Hande Dönmez’in ilk single heyecanı

Sahnelerin güçlü yorumcularından Hande Dönmez, 1 yıldır üzerinde çalıştığı single’ını tamamladı. Bestesini ünlü sanatçı Gökhan Tepe’nin yaptığı “Haberin Olsun”, 1 Mayıs’ta Azka Müzik tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

(YENİ ÇAĞRI GAZETESİ)