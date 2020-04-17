DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI





HAFTANIN MEKANI

ALSANCAK DOSTLAR FIRINI

Boyozun ilk adresi’nden zor dönemde bir ilk!

İzmir, İstanbul ve Ankara için dondurulmuş boyoz siparişlerini web sitesi üzerinden oluşturup, ödemelerinizi online olarak yapıp, nakit para temasında bulunmadan steril bir şekilde paketlerinizi kapınızda teslim alabilirsiniz.Bugüne kadar 1700 adet askıda boyoz desteği sunan Dostlar Fırını , şirket olarak İzmir’deki hastanelerde çalışan sağlık personeline 6000 adet boyoz ayırdı

Önümüzdeki günlerde Konak Belediyesi işbirliği ile Tepecik Göğüs Hastanesi çalışanlarına

1000 boyoz 500 fırında yumurta desteği sağlayan Aynı zamanda Conrad İstanbul gibi turizm sektörünün önemli kuruluşlarında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üst düzey pozisyonlarda 11 yıl görev alan Berrin Akar Rasuli’yi anlamlı haraketinden dolayı tebrik ediyorum .

İnstagram / alsancakdostlarboyozfirini

The North Face ile Hareket Etmeye Devam

Evde yapacağınız egzersizlerle sağlığınızı koruyabilir ve zinde kalabilirsiniz. Evdeyken de The North Face ile spora devam ederek hayata katılabilirsiniz.

Evde kaldığımız bu dönemde spora devam etmek sağlığınıza iyi gelecek. Düzenli olarak, doğru teknik ve ekipman ile yapılan egzersizler azalan hareketlilik ortamında sağlığınızı korumaya yardımcı olacak. The North Face’in koşu ve antrenman ekipmanları evde de sporunuza devam edebilmeniz için yanınızda.

Katkısız Siyez Ekmeği Burada

Atalık tohumların korunması, üretilmesi ve çoğaltılması amacıyla kurulan Ata Siyez organik ekmek üreticinin tüketiciye ulaştığı atasiyez instagram sayfası ile müşterilerine hizmet veriyor .

Tohumdan somuna her aşamasına eşlik ettiğimiz Atalık tam buğday ekmeğinin;

Hiç bir zirai ilaç ve gübre kullanmadan toprak ana ne verdiyse diyerek hasat edilen buğdayın içinden hiçbir ayrım yapmadan (ruşeym ve kepek) su değirmeninde öğütülüyor . Elde edilen doğal katkısız tam buğday ununu yine doğal katkisiz ekşi maya ile 48 saat soğuk fermentasyon yaparak mayalanıyor . Taş fırında piştikten sonra, Türkiye'nin dört bir yanına sofralara ulaşıyor.

Ürünler doğal, katkısız ve geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak üretilmektedir.





TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL ASSOLİSTİ ‘’EFRUZE’’

Türk Sanat Müziği, pırıl pırıl sesi yeni nesil Türk sanat müziği yorumuyla Assolist EFRUZE’yi gururla sunar!

Müzik yaşamı piyona çalarak başlayan opera sanatçısı Efruze’nin, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan 11 şarkılık ‘’ ASSOLİST ‘’ adlı albümü Doğan Müzik etiketiyle

Apple, Spotify, fizy, muud ve youtube online satış sitelerinde yerini aldı.

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Doğallık Moradan

Ürünlerin büyük bir kısmını Ankara Yenikent’teki bahçesinden temin eden Doğallık Moradan Kurucusu Kamer Kemerkaya meyveleri doğal ve hormonsuz şekilde üretiliyor. Bizim çocukluğumuzda yediğimiz meyvelerdeki aromaları içermesi nedeniyle reçellerimizin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bütün ürünleri evde klasik, annelerimizden öğrendiğimiz yöntemlerle üretiyoruz. Ürünler mevsiminde toplanıyor ve hazırlanıyor. Ankara’da yetişmeyen meyveleri de ilgili yerlerden üreticilere ulaşarak temin ediyoruz. Geniş bir ürün yelpazemiz var. Reçellerden, Soslara, Fındık ve fıstık ezmesinden, turşulara, konservelere ve organik bala kadar bir çok ürün grubu ve 36 farklı ürünümüz bulunmaktadır.

İnstagram / dogallikmoradan

BEYPAZARI YÖRESEL ÜRÜNLER

Çay saatlerinin vazgeçilmezi, atıştırmalık alternatiflerinin birincisi, çantanızda her zaman bulunduracağınız enfes lezzet. Bir çok lezzeti barındıran Beypazarı az bilinen ama çok sevilen bir çok ürüne sahip. Beypazarı, tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel ürünleriyle son zamanlarda ilgi odağı oluyor .

Taş fırınlarda yapılan, tazeliğini bir sene koruyan, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden Beypazarı Kurusu, Türkiye'de sadece Beypazarı'nda üretiliyor.

Kurutma işleminin ardından soğumaya bırakılan ürün satışa hazır hale geliyor. Aynı zamanda meşhur ev baklavası ,cevizli dut pestili ,yaprak sarması,kuru meyva çeşitleri ile dikkat çekiyor.

web / beypazariyoreselurunleri.com

İnstagram / beypazariyoresel_urunleri

Lacoste, çocuklar için hazırladığı rengarenk saat koleksiyonuyla dikkat çekiyor

Fransa’nın ünlü markası Lacoste, çocuklar için hazırladığı saat koleksiyonunda kullandığı renk ve temaları ile göze çarpıyor.

Hem kız hem de erkek çocuklara yönelik hazırlanan saat koleksiyonu dikkat çekici renkleri ve eğlenceli desenleri ile anne babaların tercihi oluyor.





Saklı kalmış türküler

Çıkardığı ilk albüm “İz” ile adını duyuran Okan Çakmak, saklı kalmış eserler için kolları sıvadı. Çakmak, ilk albümünde 8’i dedesi halk ozanı Ali Çakmak’ın eserlerini seslendirmiş; albümün müzik yönetmenliğini Türk halk müziğinin duayen ismi Erdal Erzincan yapmıştı. “İz” sonrası çizgisini bozmadan çalışmalarına devam eden Okan Çakmak, haziran ayında yine saklı kalmış türküleri albümünde bir araya getirip sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yörük kızı Rukiye

Zeynep Elçin, Sarıkeçili Yörükleri’nin hayatını anlatan “Turna Misali” filmi için kamera karşısına geçti. Bir çocuk annesi Rukiye karakterini canlandıran genç oyuncu, rolü için 10 kilo aldı. Elçin ayrıca rolünü hakkıyla canlandırabilmek için bir süre Yörük çadırında yaşadı.

Rol aldığı dizi ve filmlerde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Zeynep Elçin, şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşıyor. Genç oyuncu, Anadolu’nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri’nin hayatını konu alan “Turna Misali” filmi için kamera karşısına geçti.

BAHARIN GÜZELLİĞİNİ YANSITAN TASARIMLAR

Lion Diamond’ın 18 ayar montürlerin tek tek el işçiliği ile hayata geçirildiği, farklı kesim pırlanta taşlardan oluşan ve tek bir adet üretilen tasarımları dikkatleri çekiyor. Her zevk ve her yaşa hitap eden koleksiyon hem günlük hem de davetlerde şıklığınızın en büyük tamamlayıcısı. Lion Diamond’ın bahar koleksiyonu şıklığıyla göz kamaştırırken sadeliğinden ödün vermeyen kadınlar için ideal parçaları sunuyor.





ÜNLÜ YAZARDAN ROMANTİK ŞARKILAR

İş insanı ve yazar Hüsniye Kaya yazdığı şarkılarla son günlerde adından ettiriyor. İlk olarak Safiye Soyman’ın seslendirdiği “Merhem” isimli şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan başarılı yazar son yaptığı ve sözleri ile dikkat çeken Sevdamı Uyuttum isimli şarkıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç Müzisyen Umut Açıkgöz’ün seslendirdiği ve geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluşan Sevdamı Uyuttum şarkısının ardından Kaya’ya bir çok ünlü isimden şarkı isteği geliyor.

THEA IQ MULTIS İLE DAHA AKILLI BİR DÜNYAYA ADIM ATIN…

Dünya artık dijital çağda… Akıllı teknolojiler ise artık herkesin hayatının bir parçası olma yolunda. Alanında dünyanın önde gelen markalarından Panasonic tarafından geliştirilen Thea IQ KNX Multi Fonksiyonel Anahtarlar ile tüm evin kontrolü parmaklarınızın ucunda.

Müzikte Yeni Bir Soluk: AYSU ICE

Henüz ilkokul sıralarında içindeki müzik aşkını keşfeden ve farklı tarzıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Ice, ‘‘Profesyonel anlamda son 2 yıldır müziğin içindeyim. Geçen zaman içerisinde, kendimi hep sahnede hayal ediyordum. Artık mutlu olmak istediğim çok umutsuz olduğum ve hayatın artık boğazımı sıktığı bir anda tek mutluluğumun ve kurtuluşumun müzik yapmak olduğunu keşfettim dedi.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'a sürpriz

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, önceki gün yakın dostu Yener Kayar ile Vadiİstanbul'daydı. Oldukça neşeli olan Öztan'a ünlülerin kuyumcusu Yener Kayar, kendi tasarımı olan yaka iğnesi hediye etti.

(YENİ ÇAĞRI GAZETESİ)