DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

Annenize Özel Armağan

Yemelik Değil Giymelik

Dikkat yemek değildir! 1982’den beri Türkiye’de çorap üretimi ve ihracatı yapan The Mono Socks Dünya’nın ayağını ısıtma vizyonuyla çıktığı bu yolda, şimdi sizinle buluşmaya hazır ! Alışılagelmiş çorap tasarımlarından farklı olmasının yanında, sunumlarıyla da farklılık yaratan çoraplar , kalitesiyle de sizi çok mutlu edecek. %78 pamuk, %21 polyamidve %1 elastan içeren özel pamuk ipliğiyle üretilmiş ve hepimizin çok sevdiği yiyecekler şimdi sıfır kalori olarak ayağınıza geldi…Mono Socks markası adı altında üretilen Pizza, Donut, Sushi ve Kahve Çoraplar şimdi tüm annelerimizin ve sizin afiyetle giyebilmesi için hazırdır.

Mono Socks olarak, Hayatımızı düzene koyan ve güzelleştiren tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız ve onlar için oluşturduğumuz %20 INDIRIM kodunu (ANNEM20) yazarak,www.themonosock.com üzerinden kullanabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY BALIKÇISI'NDAN İSTİHDAMA TAM DESTEK

Arnavutköy ve Yeniköy'de faaliyet gösteren Arnavutköy Balıkçısı istihdama tam destek dedi...

Hükümet tarafından alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ''Korona Virüs Önlemleri'' dolayısyla 20 Mart tarihinde faliyetlerine geçici bir süre ara veren Arnavutköy Balıkçısı, Yeniköy'deki ve Arnavutköy'deki şubelerinde çalışan toplam 120 personeline maaşlarInı ödeyerek istihdama katkıda bulunuyor. Yaz sezonunda Bodrum'da dört farklı işletme ile birlikte yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlayan işletme, yaz sezonu ile etkisini yitirmesi beklenen salgının ardından tedbirler kapsamında ücretli izne çıkardığı tüm personeli ile birlikte işbaşı yapacak.





KARANTİNADA KİTAP YAZDI

Corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ve kendini izole etmeye çalışan birçok kişi bu durumu avantaja çeviriyor. Birçok müzik adamı evinde kurduğu sistemleriyle beste ve çalışmalarına devam ederken magazin dünyasının ünlüleri bu fırsatta alanlarında kendini geliştiriyorlar. Usta gazeteci Habib Babar yıllarını verdiği mesleğindeki arşivlerini açtı ve bir kitap yazmaya başladı.

Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı

Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan ünlü şarkıcı Mr. Jade, bu süreçte sporunu ihmal etmemek için eşyalarını kullanarak ağırlık çalışmaları yaptı.

Ünlü iş adamı kariyeri, 1.8 milyon Instagram takipçili fenomen kimliği ve artık usta denilebilecek seviyedeki sanatçı yanıyla adından sıkça söz ettiren Mr. Jade'den, karantina günleriyle ilgili instagram’dan dikkat çeken bir video paylaştı.

İzzet Yıldızhan'dan örnek davranış





Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan, Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında en ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için örnek olacak bir harekete imza attı. Yıldızhan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımlarında görev alan sağlık çalışanlarına yemek jesti yaptı. Ünlü Türkücü, Bereket Döner'in başlattığı kampanya'dan döner ve osmanlı şerbeti hazırlatıp sağlık çalışanlarına ulaştırdı. Sağlık çalışanları, İzzet Yıldızhan'a teşekkür paylaşımı yaparak jeste karşılık verdiler.

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTASI

SUNA HANIM ÇİFTLİĞİ

Kültürel çeşitliliğin mutfağına yansıdığı Mersin Mezitli yöresine ait oldukça fazla kahvaltı çeşidi bulunuyor . mersin kahvaltı çeşitlerinin yanı sıra cezerye ile ön plana çıkıyor . Kahvaltı masalarının sultanı ise bölgeye özel Köy peyniri , İsli et ,Sucuk Kozalak reçeli ,kavurma Pastırma ,Tahin ürünlerini Suna hanım çiftliği kurucusu Orçun Ural damağınızda tat bırakacak lezzetleri kapınıza kadar ulaştırıyor .

İnstagram / sunahanimciftliği

Duygu Yüklü Şarkıların Mimarı Bengin’den 2’inci Klip...

Romantik şarkıların sesi Bengin, sözü ve müziği kendisine ait, İkinci single solo albümü “Değerimi Bilemedin” adlı eserin klip çekimlerini tamamladı. Klip yönetmenliğini Burak Gürman’nın yaptığı, Aranjörlüğünü ise Ahmet Turan Uluç’un üstlendiği eser, “Değerimi Bilemedin” ayrılık üzerine yazılmış bu şarkıda Bengin, duygusal yönünü bu klibinde de bir kez daha gösteriyor. Klipte, sevgilisinden ayrılmış, yanlızlığı, kadir kıymet bilinmeyen bir dramı anlatmaya çalışıyor.





Azra Akın: “Çocuk Denince Akan Sular Duruyor”





Azra Akın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından iş adamı ve hayırsever Erdoğan Uludağ ile bir canlı yayın sohbeti gerçekleştirdi. Başta küresel salgında ön saflarda mücadele veren sağlık emekçileri olmak üzere cezaevlerinde anneleri ile birlikte yaşamak durumunda kalan çocukları, küresel salgının toplum hayatına etkilerini ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla nasıl yardım ulaştırılabileceği konularını ele aldılar. Canlı yayında Azra Akın ve Erdoğan Uludağ küresel salgının

fedakar kahramanları olan sağlık çalışanlarına da teşekkür ettiler.

AKADEMİSYEN GÜLŞAH TANRIÖVER’DEN

“EVDE KAL TÜRKİYE” ŞARKISI

Gülşah Tanrıöver ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 salgınına farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanlarına destek olmak için seslendirdiği “Evde Kal Türkiye” şarkısını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya yolladı.

Söz ve müziği de kendisine ait olan şarkıyı ev ortamında yine kendi gibi müzisyen eşi A.Ulvar Tanrıöver ile birlikte kaydeden Gülşah Tanrıöver: “ Önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci hep birlikte uyarılara dikkat ederek ve sosyal mesafeyi koruyarak inşallah atlatacağız.

HAFTANIN MEKANLARI

BY ARNAVUT BÖREKÇİ / ADANA

Belediye personeli olarak çalışırken bebeğinin bakımı annesininde rahatsızlığından dolayı işten ayrılmak zorunda kalan Çağla Tokay serüvenini Adana’ya arnavut ve boşnak boreğini tanıtıp sevdiren ilk kişi olarak tarihe geçti . Home ofis olarak sipariş uzerine çalışan aslen adanalı Çağla böreklerini aşerme sonucu keşfetmem hikayemi ayrı bir güzelliğe taşıyor dedi . Adana’nın ilk ve tek Arnavut börekçisi olarak mekan araştırırken korona yüzünden ara vermek zorunda kaldım bu süreçte home ofice olarak siparislerim devam ediyor .

İnsragram / arnavutborekci

Coffee Zone Roastery / KADIKÖY

Coffe zone roastery ailesi çeşitli ülkelerden ithal ettiği kahve çekirdeklerini kendi profilimizde kavuruyor ve tazeliğini kaybetmeden sizlerle buluşturuyor. Ülkemizdeki kahve kültürünü yaygınlaştırmak, doğru ve nitelikli kahveden anlayan kişilerin sayısını arttırmak ve aynı zamanda sektörde geçirdiği zaman içerisinde edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeleri en nitelikli şekilde müşterilerine sunmak öncelikli hedefi . Kahve üretimini steril ve tecrübeli kadrosu kahve hakkinda doğru ve nitelikli bilgiyi, düzenlediğimiz workshop ve eğitim programlarıyla müşterilerine aktarıyor coronavirüs sebebi ile müşterilerine kargo sistemi ile ulaşan coffe zone evde kalan vatandaşları kahve zevkinden mahrum bırakmıyor .

Rafet El Roman’dan Ramazan için İlahi

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Rafet El Roman, bu sıkıntılı günlerde hepimize bir nebze de olsun moral olması dileğiyle, ramazan için “kitaplara inanmayan “ (öldüğün gün inanırsın) adlı ilahiyi yeniden yorumladı... Bu ilahiyle ilgili duygularını aşağıdaki şekilde dile getiren sanatçı, bu günleri de birbirimize kenetlenerek en kısa zamanda atlatacağımıza inandığını, hepimize hayırlı ramazanlar dilediğini belirtti...

Filli Boya’dan Miniklere Özel ‘Evim ve Ailem’ Resim Yarışması!





Filli Boya, boya ustalarının çocuklarına özel ‘Evim ve Ailem’ temalı bir resim yarışması düzenliyor. 16 Nisan 2020 tarihinde başvuruları başlayacak resim yarışmasına; 3-6yaş,7-10 yaş arası, 10-15 yaş olmak üzere 3 farklı kategoride çocuklar katılabilecek. Jüri üyeleri tarafından her kategoriden seçilecek en iyi üç resim 6 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak ve kazanan çocuklar ödülün sahibi olacak!