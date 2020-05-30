DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Greenada Antalya SERİK

Greenada Dünya’nın en iyi toprak, su ve iklimine sahip olduğumuz ülkemizde doğaya ve insanlara saygı kültürü içerisinde, yüksek besin değerine sahip sebzelerin üretimini ve tedariğini yaparak ülke ekonomisine mutlu çalışanları ile katkı sağlıyor .

Araştırma & Geliştirme çalışmalarımız ile elde ettiği inovatif, besin değerleri yüksek, sağlıklı ve lezzetli sebze çeşitlerimizi en iyi performansı sergiledikleri Antalya, Serik, gölhisar ve Beypazarı bölgelerinde yıl genelinde kesintisiz olarak üretim yapıyor.

Ürünlerini tazeliğini en iyi şekilde koruyan paket sistemi ile , müşterilerine en hızlı şekilde ulaştırılmak üzere lojistik ekibi tarafından sevk ediliyor. İnstagram /greenada.tr

Atölye Likya Antalya

Antalya’nın Çıralı bölgesinden herkese merhabalar. Biz iki üniversite öğrencisi Özge ve Rüya. Bahçemizde yetiştirdiğimiz meyveleri annelerimizden öğrendiğimiz geleneksel reçel tarifleriyle harmanlayıp sofranıza ulaştırmayı kendimize amaç edindik. Mevsiminde toplayıp reçel yaptığımız için şu an envanterimizde portakal, turunç ve limon mevcut. Ayrıca yöremizden bitkileri tazeyken toplayıp, tamamen doğal yöntemlerle kurutup bitki çayı ve baharat haline de getiriyoruz.

İnstagram / atolyelikyacirali

MUSTAFA SANDAL, VODAFONE FREEZONE ONLINE MÜZİK YARIŞMASI YARI FİNALİSTLERİYLE CANLI YAYINDA BULUŞTU

Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere düzenlenen “Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition”da ünlü sanatçı Mustafa Sandal yarı finalistlere canlı yayında koçluk yaptı. Mustafa Sandal’ın kendi Instagram hesabı üzerinden Chaby Han ile birlikte düzenlediği ve yarı finalistlerin tek tek bağlanarak performanslarını sergilediği canlı yayın 70 bin görüntülenmeye ulaştı.

HAFTANIN MEKANI

YAHYAOĞLU OSMANLI TATLICISI

Bursa ‘da 19 cu yüzyıldan itibaren büyük dedelerinden günümüze kadar gelen baklava sanatının icrasını Yahyaoğlu Baklava çatısı altında 2012 senesinde resmî olarak faaliyet göstermeye devam ediyor . Malzeme kalitesinin en ince ayrıntısına kadar özenle seçilip , ustalık konusunda usullere uygun üretip müşterisine sunan mekan ultra hijyenik ortamda tatlı severlere hizmet ediyor…

İnstagram / yahyaoglusweets

GOL KRALI İSYAN ETTİ

Esra Sönmezer, son yayınına gol kralı ve bir dönem magazinin gündeminden düşmeyen Tanju Çolak’ı konuk etti. Magazin ve futbol etrafında dönen sohbet başarılı sunucunun “Neden sizi televizyonlarda görmüyoruz” sorusuyla isyana dönüştü. Efsane Futbolcu Tanju Çolak, bazı güçlerin kendisini dobralığı yüzünden ekrandan uzak tuttuklarını ve yolunu kestikleri vurgusunu yaptı. Bu sözler karşısında şaşıran tecrübeli sunucu Esra Sönmezer bir süre konuya dahil olmadan gol kralının isyanını dinledi.

ŞEBNEM SUNGUR’DAN SEVENLERİNE BAYRAM HEDİYESİ

Tüm dünyanın kendisi ile baş başa kalarak vakit geçirdiği, kendini daha iyi anlamaya çalıştığı Pandemi sürecinde Şebnem Sungur da sevenlerinin sesi oldu ve onların yüreğindekilerini anlatarak “Tatlım”ı sevenlerine bayram hediyesi olması için seslendirdi. Şarkının klibinee Gökhan Tepe, Celil Nalçakan, Ayla Çelik, Aşkım Kapışmak ve sanatçının daha pek çok yakın dostu paylaştığı görüntülerle eşlik etti. Sungur, şarkının klibini, özlediklerimize şimdilik “kalptekal” diyoruz mesajıyla bitirdi.

LES BENJAMINS İLKBAHAR YAZ 2020

YENİ MICRO ÇANTA KAPSÜL KOLEKSİYONU

Kültürel değerlerin, mirasın ve çağdaş şehirlinin etrafında gelişen tasarımlara imza atan Les Benjamins imza dokunuşlarını koruyarak yeni aktif giyim parçaları ile birleştirdiği İlkbahar Yaz 2020 koleksiyonunda beklenmedik ve stil sahibi bir tarz ortaya koyuyor.

The North Face'in En Yeni Lifestyle Koleksiyonu Wild Out ile Tanışın

The North Face’in 60 yıllık geçmişinden esinlenen yeni Wild Out koleksiyonu, epik dış mekan stilleri ve senaryosuz maceralar için dayanıklı tasarımıyla, keşif için yeniden tasarlandı.

Markanın en ünlü siluetlerinden bazılarına sahip olan Wild Out koleksiyonu, yeni renkler ve eğlenceli baskılarla ürünlere yeni bir hava katarken, giyecek kaşifler kadar da cesur ve heyecan verici hale getiriyor.

10 SAATLİK "BAYRAM ÖZEL"İN FİNALİNİ SEVCAN ORHAN YAPTI...

Başarılı sanatçı Sevcan Orhan TRT ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Şoray Uzun'un üstlendiği ve tam on saat süren "Bayram Özel" programıyla evlere konuk oldu.

TRT Ulus Stüdyolarının eşsiz boğaz manzarasinda program finalini yapan güzel sanatçı seslendirdiği türkülerle bayramı evde geçiren Türk halkına moral verdi.

SIKI DURUN, SU EL ROMAN GELİYOR

Sıkı durun, pop müzik dünyası muhteşem bir yetenekle tanışıyor; SU EL ROMAN.Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Su; JOKERIA adlı single’ında sergilediği muhteşem ses ve yeteneğiyle müzikseverleri büyüleyecek…

Bugüne Kadar çok az albümlerde 3 farklı tarz şarkı bir arada yer almıştır.

Başarılı Fantazi müziği yorumcularından Soner Aldemir geçtiğimiz günlerde Kocaeli'den Haber adlı siteye yaptığı röportajda Son çalışmamız olan 'Yeniden' İsimli Single/EP Albümüm 3 şarkıdan oluşuyor. Alakuş Müzik'ten çıkan Single/EP abüm Şarkı klipleri NetD etiketi ile tüm diğital platformlarda yerini aldı. Albümde Bir türkü, bir pop ve bir alaturka şarkımız var. Bugüne Kadar çok az albümlerde 3 farklı tarz şarkı bir arada yer almıştır.

Mustafa Açıkses'in "Çaresizim Çaresiz" klibin çekimlerine ünlü isimler bir araya geldi

Türkücü Mustafa Açıkses'in Çaresizim Çaresiz adlı tekli çalışması Özdemir Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Son dönem Tiktok kullanıcılarının gözdesi olan Recep Türkoğlu'na ait meşhur Çaresizim Çaresiz adlı şarkıya önceki gün klip çekildi. Turgay Ceylaner'in Yönetmenliğini yaptığı klipte Mustafa Açıkses'e başta Cengiz Kurtoğlu olmak üzere, Latif Doğan, Yağız, Şahap Akağün, Başak Kar ve İsmet Gümüş gibi ünlü türkücüler eşlik etti.

Babalara en konforlu hediye FLO’da!



Babalar Günü’nde babanızı mutlu etmenin yolu flo.com.tr’den geçiyor! Babanız için FLO’nun yüzlerce modeli arasından ona en uygun ayakkabıyı seçip, şık ve konforlu adımlar hediye edebilirsiniz!

BABA OLMANIN TADINI DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR ÇIKARIN!

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 krizi için alınan önlemlerin sosyal yaşantımızı gölgede bıraktığı günler nihayet sona eriyor. Evde kaldığımız onca haftadan sonra ailemizle ve çocuklarımızla yeniden bağ kurabilecek ve bir araya gelerek oyunlar oynayabileceğiz. Yaşadığımız bu dönem, gündelik hayata dair en basit aktivitelerin bile ne kadar değerli olduğunu fark etmemizi sağladı.