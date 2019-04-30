Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
246.283
DOLAR
5.9631
STERLİN
7.7688
EURO
6.6822
Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
Gözyaşları sel oldu...
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek
Maaşını kız öğrencilere burs olarak...
Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak sigara ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak sigara...
Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim
Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün...

Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

30 Nisan 2019 Salı 19:09
1 Okunma
Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE, (DHA)

Başkent’te, akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan Dilber Ay, dün saat 22.00 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen, acil serviste tedaviye alınan Dilber Ay, saat 23.00 sıralarında doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dilber Ay'ın ölüm haberini alan Düzce'nin Ağa Mahallesi’ndeki yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Kardeşi Aynur Baguş ise "Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırsever birisiydi. Kimseyi incitmezdi" diye konuştu.

Torunları Berivan ve Çiğdem Dursun ise büyükanneleri Dilber Ay'ın yerde yürüyen bir karıncayı dahi incitmediğini, onu anlatmaya kelimeleri yetmeyeceğini söyledi.

Dilber Ay'ın komşularından Ferdi Keman da "Kendisi çok iyi bir kadındı. Herkese yardımcı olurdu. Gariban anasıydı. Kızlarına, torunlarına, damatlarına, mahalle halkına yardımcı olurdu" dedi.

HAKAN TAŞIYAN AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Acı haberin ardından ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan da Dilber Ay'ın evine geldi. Taşıyan, "Söyleyecek çok şey yok. Herkes perişan, ailesi perişan. Allah sabırlar versin. Mahallemizin kızıydı, ablamızdı, değerli insandı, merhametli insandı, delikanlı insandı. Ruhu şad olsun" dedi.

OĞLU CEMOCAN: HERKESİN ANNESİ, ABLASIYDI

Dilber Ay'ın kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Cemocan, annesinin ölüm haberini Avrupa turnesindeyken aldığını söyledi. Düzce'deki evlerine gelerek annesinin tabutu başında gözyaşı döken Cemocan, "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Koca bir çınarı kaybettik. Barak türkülerinin anasını da kaybettik. Bizleri bugüne getirdi. Bizlerde çok emeği var. Bütün Türkiye dualarını esirgemesin. Koskocaman bir Dilber Ay annemizi kaybettik. Bir Dilber Ay daha geri gelmez, bir çınar bir daha geri gelmez. Ben Avrupa turnesindeydim. Annem anlatılmaz, annem kelimelere sığmaz. Herkesin annesi, ablasıydı. Dilber Ay annem bir daha gelmez" diye konuştu.

DİLBER AY TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

Ünlü sanatçının cenazesine katılan Latif Doğan, “Barak türküleri ablasını kaybetti. Kendisini çok severdik. Şarkılarını dinleyerek büyüdük. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

İsanbul’dan Düzce’ye gelen ve daha önce Dilber Ay’la hiç tanışmamış olan Satı Artar, “Dilber Ay’ı çok seviyorduk. Ailecek şarkıları ile büyüdük. Kendisi ile iç tanışma fırsatım olmadı, ancak cenazesinde bulunmak istedim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun'' diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 30.04.2019 19:13
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSon YolculuğunaSanatçıDilberay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Çocuklar deniz sezonunu açtı
Çocuklar deniz sezonunu açtı
Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde
Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
Elazığ Gezisi’nden notlar
Elazığ Gezisi’nden notlar
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor
ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!
ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla
Antalya'da deniz dibinde temizlik
Antalya'da deniz dibinde temizlik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans