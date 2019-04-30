Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE, (DHA)

Başkent’te, akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan Dilber Ay, dün saat 22.00 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen, acil serviste tedaviye alınan Dilber Ay, saat 23.00 sıralarında doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dilber Ay'ın ölüm haberini alan Düzce'nin Ağa Mahallesi’ndeki yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.



Kardeşi Aynur Baguş ise "Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırsever birisiydi. Kimseyi incitmezdi" diye konuştu.



Torunları Berivan ve Çiğdem Dursun ise büyükanneleri Dilber Ay'ın yerde yürüyen bir karıncayı dahi incitmediğini, onu anlatmaya kelimeleri yetmeyeceğini söyledi.



Dilber Ay'ın komşularından Ferdi Keman da "Kendisi çok iyi bir kadındı. Herkese yardımcı olurdu. Gariban anasıydı. Kızlarına, torunlarına, damatlarına, mahalle halkına yardımcı olurdu" dedi.



HAKAN TAŞIYAN AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI



Acı haberin ardından ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan da Dilber Ay'ın evine geldi. Taşıyan, "Söyleyecek çok şey yok. Herkes perişan, ailesi perişan. Allah sabırlar versin. Mahallemizin kızıydı, ablamızdı, değerli insandı, merhametli insandı, delikanlı insandı. Ruhu şad olsun" dedi.



OĞLU CEMOCAN: HERKESİN ANNESİ, ABLASIYDI



Dilber Ay'ın kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Cemocan, annesinin ölüm haberini Avrupa turnesindeyken aldığını söyledi. Düzce'deki evlerine gelerek annesinin tabutu başında gözyaşı döken Cemocan, "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Koca bir çınarı kaybettik. Barak türkülerinin anasını da kaybettik. Bizleri bugüne getirdi. Bizlerde çok emeği var. Bütün Türkiye dualarını esirgemesin. Koskocaman bir Dilber Ay annemizi kaybettik. Bir Dilber Ay daha geri gelmez, bir çınar bir daha geri gelmez. Ben Avrupa turnesindeydim. Annem anlatılmaz, annem kelimelere sığmaz. Herkesin annesi, ablasıydı. Dilber Ay annem bir daha gelmez" diye konuştu.

DİLBER AY TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.



Ünlü sanatçının cenazesine katılan Latif Doğan, “Barak türküleri ablasını kaybetti. Kendisini çok severdik. Şarkılarını dinleyerek büyüdük. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



İsanbul’dan Düzce’ye gelen ve daha önce Dilber Ay’la hiç tanışmamış olan Satı Artar, “Dilber Ay’ı çok seviyorduk. Ailecek şarkıları ile büyüdük. Kendisi ile iç tanışma fırsatım olmadı, ancak cenazesinde bulunmak istedim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun'' diye konuştu.