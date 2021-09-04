Dilara Alisa: Yılın en tarz ve en şık iş insanı seçildi

HABER: MURAT UYGUR

Son zamanlarda isminden sürekli söz ettiren Dilara Alisa, yılın en tarz ve şık iş insanı seçildi. Aldığı ödül sayesinde kendinden defalarca bahsettiren Alisa, yaptığı tasarımlar ile de trendi yakalamayı bu sene içersinde de başardı. Yaptığı açıklamada ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ve bu ödülü tüm dünyadaki moda ikonlarına armağan ettiğini dile getirdi. Yılın en tarz ve en şık insanı seçildikten sonra çalışmalarını daha da arttıran Dilara Alisa, yeni sezon için farklı konseptler düşündüğünü de açıklamasına ekledi. Renk uyumu, farklı desenlerin birleşimi gibi bir çok konuda tecrübeli olan Dilara Alisa modanın kalbinin bu sene canlı renklerde atacağını da açıkladı.