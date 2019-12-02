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Destek Varsa Engel Yok

Destek Varsa Engel Yok

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:22
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Destek Varsa Engel Yok

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Küçükçekmece Belediye Baş Danışmanı Bektaş DAVUTOĞLU ve Gençlik ve Spor Müdürü Genç Meclis Üyemiz Ömer ELMAS ile

Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız Engellilere ve Engelli Sporunun Dostu Babası Başta;
Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal ÇEBİ olmak Üzere, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcımız Güven AYDIN, Küçükçekmece Belediye Baş Danışmanı Bektaş DAVUTOĞLU, Küçükçekmece Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Sedat GAZİ, Küçükçekmece Belediye Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Naci NUR, Gençlik ve Spor Müdürü Genç Meclis Üyemiz Ömer ELMAS’a Tüm belediye camiamıza engelliler ve Engelli Sporcularımz adına teşekkür eder minnettarlığımızı bildiririz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal ÇEBİ 


Ülkemizde 50 takım var, bir çok belediye destek vermez iken Küçükçekmece Belediyemiz tereddüt etmeden öncülük göstererek Engellilere ve Engelli Sporuna destek vermiş, vermeye devam etmektedir Deplasman Giderlerimizin tümünü Yol-Yemek-Konaklamamızı sağlamakta, ilçemize veya ilimize gelen misafir takımlarımıza araç desteği vererek diğer illerdeki engelli sporcularınında gönlünü kazanmış, kazanmaya devam etmektedir.

Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Vizyonu Nedir  

BAŞKAN YARDIMCISI Güven AYDIN ile birlikte

ENGELLİ SPORCULARIN SPORTİF MÜKEMMELLİĞE ULAŞMALARINI SAĞLAMAK, TÜM ENGELLİ SPORUNU VE SPORCULARINI TÜRKİYE’YE TANITMAK VE BU KONUDA BİLİNÇLENDİRMEK, SPORCU GELİŞİMİ İÇİN UYGUN ŞARTLAR OLUŞTURMAK, EŞİTLİĞİN DAHA YAYGIN OLDUĞU BİR TOPLUM İÇİN, ÜLKEDEKİ TÜM İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMAKTIR

Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Misyonu Nedir 

Engelli sporcuların gerçekleştirdikleri  sportif etkinlikleri bünyesinde toplayan geliştiren, bu çalışmaları yurt yüzeyinde yaygınlaştıran, sporu rehabilitasyonun bir parçası haline getiren ve uluslararası etkinliklerde Engelli sporcuya çağdaş yarışma ortamının hazırlanması için gerekli çalışmaları planlayan ve uygulayanız. 
Bizler farklı sebeplerden dolayı bedensel engellere sahip olsak bile ruhumuzda büyüttüğümüz birlik duygusunu Tekerlekli Sandalye Basketbol Dalı ile sağlamlaştırdık. 1997 yılında kurulan takımımızı tırnaklarımızla kazıyarak bu güne getirdik.
Toplumun engelliye bakış açısını değiştirmek için uğraşırken, diğer yandan spor yapmaya çalışan engellilerin hırslarını göstermeye çalıştık. 
Doğduk, emekledik, yürüdük ve şimdi koşmak istiyoruz bizlerle birlikte yol arkadaşı olmak isteyen tüm duyarlı insanlara kulübümüz ve yüreğimiz açıktır. Farklı bedenlerde ki insanların kimsesiz bir çocuğu alıp hep birlikte büyütmesi kadar zorda olsa işimiz, bir o kadar da mutluluk vericidir.

Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Mücadele Ettiği Organizasyon

Küçükçekmece Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Sedat GAZİ  ile birlikte

Van, Diyarbakır, Mardin,Muş, Hatay, Çanakkale, Amasya, Kocaeli İstanbul ilerindeki Bedensel Engelliler Spor Kulüplerinin Yer Aldığı “2019-2020  Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Sehit İlyas KAYA 2. Ligi”nde mücadele etmektedir
Dünyanın en zor sportif oyun alanlarının başında paralimpik spor dalları gelmektedir. Tüm Engelli sporlar içerisinde Tekerlekli Sandalye Basketbol üst düzeyde rekabetin olduğu en çok ilgi gören spor dalıdır. Ülkemiz Avrupa’nın en büyük deplasmanlı Lig’ine sahiptir. Gerek Milli takımımız gerekse kulüp takımlarımız uluslararası arenada üst düzeyde takımlar arasında yer almaktadır. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımıza desteğiniz, takımımız açısından büyük önem taşımaktadır. yapılan destekler sporcularımızın başarılarına ciddi katkı yapmaktadır

TEŞEKKÜRLER  

Engellilerin ve Engelli Sporcularımızın dostu, onlara gönül vermiş DİNARKOM Firmamız 5 engelli sporcumuza özel dizayn edilmiş oldukça pahalı spor sandalyesi temin etmiş ve bu sporcular arasında ki bayan sporcumuz Fatma KARATAŞ Türkiye Bedensel engelliler tekerlekli sandalye Bayan Milli Takımına şeçilmiş ve ülkemize hizmet etmekte, bayrağımız dalgalandırmaktadır

Teşekkürler Dinarkom bana aldığınız tekerlekli sandalye sayesinde Bayan Milli Takımı’na seçildim Fatma Karataş

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