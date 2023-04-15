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Depremzede çocukların bayramlığı olgunlaşma enstitüsünden

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukları Ramazan Bayramı'nda mutlu etmek için kıyafet dikiyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:10
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Depremzede çocukların bayramlığı olgunlaşma enstitüsünden
Mersin

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapan enstitüdeki görevli ve kursiyerler, çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırmak için çalışma yürütüyor.

Enstitüde dikilen kıyafetler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla Hatay'daki depremzede çocuklara gönderilecek.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, deprem bölgesindeki çocukların bayramı hissetmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda üretime devam ettiklerini belirten Göçer, şöyle konuştu:

"Uyku tulumu, battaniye, atkı, bere gibi ihtiyaçları ürettik. Bunun devamında çocuklarımız aklımıza geldi, onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle el sanatları atölyemizde oyuncak bez bebek yapımına başladık. Daha sonra aklımıza deprem bölgesindeki çocuklarımız için bayramlık yapma fikri geldi. İki haftada altyapısını tamamladık. Şu an 400 civarında çocuğumuzu giydirecek bayramlık dikimine başladık, bitmek üzere. Erkek çocuklar için 120, kız çocukları için 280 kıyafet üretilecek."

Göçer, şu an kıyafet dikiminde 5 usta öğretici ve 5 kursiyer olmak üzere toplamda 10 kadının çalıştığını bildirdi.

Usta öğretici Esin Taşdemir de depremden etkilenen çocuklar için mesai arkadaşlarıyla seferber olduklarını söyledi. 

Depremzede çocukları bayramda mutlu etmek istediklerini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bayramlar bizim için çok önemliydi, çocukluğumuzun en güzel anılarıydı. Depremzede çocuklar da bayram coşkusunu unutmamalı. Onlara kıyafet dikerken yüzlerini daha çok güldürmek için bez bebekler de yapıyoruz. Kız çocuklarımıza elbise, gömlek, şort, erkek çocuklarımıza gömlek ve pantolon dikiyoruz. Bir de çocuklarımız kaygılı uyumasın diye uyku arkadaşı yapıyoruz." 

Usta öğretici Yeşim Avcı da çocuklara moral vermek amacıyla çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini dile getirdi.

Kıyafetleri yetiştirebilmek için günde 9 saate kadar çalıştıklarını belirten Avcı, "Kıyafetlerin renkli ve süslü olmasına dikkat ediyoruz. Çocukların en ufak bir mutluluğu bizim için gurur kaynağı olacak. Elimizden ne geliyorsa onlar için yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar mutlu olsun, yeni kıyafetler giysin. Çocuk sevindirmek çok güzel bir şey." dedi. 

AA

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