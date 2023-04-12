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Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ancak 26 yaşındaki oğlunu kaybeden müezzin, ilk günden beri otomobiliyle afetzedelere yardım ulaştırıyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:39
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Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor

KAHRAMANMARAŞ AA- Kahramanmaraş'ın Çarşıbaşı Camisi'nde müezzinlik yapan Erol Kangal, Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle yaşadığı evde yakalandı.

Yıkılan evinin enkazından eşi ve kızıyla çıkmayı başaran Kangal, 26 yaşındaki oğlu Mustafa Enes'i kaybetti.

Acısına rağmen diğer depremzedelere destek için kolları sıvayan Kangal, yapılan yardımları otomobiliyle ihtiyaç duyan ailelere ulaştırıyor.

Müezzin Erol Kangal, AA muhabirine, depremde ikinci katında oturdukları apartmanın yıkıldığını ve büyük oğlunu kaybettiğini anlattı.

Çok zor bir gece yaşadıklarını dile getiren Kangal, "Bir baktık her yer çok perişan. Yağmur yağıyor, soğuk ama o şekilde ayaklarımızla zemine bastık, düşünün. Arabalar yerle bir olmuş, insanlar ne yapacağını şaşırmış. Üzerimizde bir şey yok. Arabayı o gün biraz uzağa bırakmıştım, araba insanın ikinci eviymiş, o gün anladım." dedi.

Kangal, deprem olmasaydı bir hafta sonra Afrika'ya yardım götürmeyi planladıklarını belirterek, "Camideki odamızda götüreceğimiz yardımlar vardı. Ayakkabı, elbise, çocuk bisküvileri vardı. O an başladım. O gece camiye gidip onları alıp dağıttım. Üstünde başında bir şey olmayan ablalarımıza, komşularımıza elbiseler verdik, giydirdik. Çocuklara bisküvileri dağıttık. Bir kancalı merdiven gördük. Onunla çatılarda kalan insanları indirdik." diye konuştu.

"Hep sahadayım, gece gündüz yardım yapıyoruz"

Diğer oğlunun Aydın'da imam olduğunu ifade eden Kangal, şunları söyledi:

"Eşim ve kızımı onun yanına gönderdim ama 'Bu fakir babanız gidemez' dedim. Fakir fukara Erol hoca diyor, güvenmişler. Arabanın arkasına gece gündüz dolduruyoruz. 'Alo' desinler yeter. Bizim ailelerimiz de 'Alayım, depo edeyim. Alayım, yığayım, hep bana hep bana.' demezler. Neyi bittiyse söyler, hemen götürürüm. 'Hocam faturalarımızı bu ay ödeyemiyoruz.' derler, hemen yanlarındayız. Hep sahadayım, gece gündüz yardım yapıyoruz. Fakirin, yetimin, depremzedenin yanındayız."

AA

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