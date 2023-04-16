Depremde kolunu ve bacağını kaybeden Ömer'in "protez" hayali gerçekleşecek

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kol ve bacağını kaybeden Malatyalı depremzede Ömer Gürbüz, proteze kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük yıkıma neden oldu.

Bostanbaşı Mahallesi Bulut Sitesi'nde yaşayan Gürbüz ailesi de depremde kayıplar yaşadı. Depremde babası Alper ile kardeşleri Ahmet Yasin, Arda ve Kadir Gürbüz'ü kaybeden 17 yaşındaki Ömer Gürbüz, kentte üç gün önce afetzedelerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile görüştü.

Gürbüz'ün protez kol ve bacak talebi üzerine Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a, durumla ilgilenmesi talimatını verdi.

Teknopark Konteyner Kent'te annesi Hatun Gürbüz ile kalan Ömer Gürbüz'ü ziyaret eden Çalık, anne oğul ile görüşerek taleplerini İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlara iletti.

Akülü araç ve tablet hediye edilen Gürbüz, tedavisinin tamamlanmasının ardından protez sağ kol ve sol bacağa kavuşacak.

Ömer Gürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hep bizlerin yanında olacağını söyledi. Benimle çok ilgilendi, Öznur Çalık ablama talimat verdi." dedi.

Hatun Gürbüz ise depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybettiğini dile getirerek, "Allah'a hamdolsun ki Ömer'im yaşıyor, Allah Ömer'i bana bağışladı. İlk günden beri devlet yanımızda, Cumhurbaşkanı'mız yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Emine Erdoğan ablamızdan da Allah razı olsun Ömer'imle ilgilendiler." diye konuştu.