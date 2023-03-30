Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.896,07
ALTIN
1.220,19
DOLAR
19,17
STERLİN
23,92
EURO
20,96
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak 2 çocuğuyla hayatını kaybeden genç çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı.

30 Mart 2023 Perşembe 21:31
3 Okunma
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Hatay

Lider ve Esra Şahutoğlu çifti, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme Samandağ ilçesi Kubilay Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinde yakalandı.

Yaşadıkları bina yıkılan Şahutoğlu çifti, çocukları 5 yaşındaki Asil Boran ve 10 aylık Cevher, babaları Nihat ve babaanneleri Meryem Şahutoğlu ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Şahutoğlu çiftinden geriye ise ilçe merkezinde bu eğitim öğretim yılının başında açtıkları ve Arı Kovanı adını verdikleri anaokulu kaldı.

Lider Şahutoğlu'nun kuzeni Yüksel Şahutoğlu, AA muhabirine, afetin kendilerini kötü etkilediğini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda deprem yaşadığını anlatan Şahutoğlu, "Böyle bir depremi ne gördüm ne duydum. Depremlerin arka arkaya yaşanması, büyük yıkımlara sebep olması bizi çok büyük sıkıntılara soktu. Allah'tan gelmişse yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Şahutoğlu, en büyük üzüntülerinin ise anaokulu hayallerini yeni gerçekleştiren kuzenlerinin depremde hayatını kaybetmesi olduğunu belirtti.

Kuzenlerinden geriye anaokulunun kaldığını anlatan Şahutoğlu, şöyle konuştu:

"Hayaller kurmuştu. Hayallerini gerçekleştirdi ama ne yazık ki kısmet olmadı devam ettiremedi. Keşke devam ettirseydi, ileriye yönelik belki daha büyük adımlar atabilirdi. Kuzenimiz, birinci dönemde ana sınıfı açayım derken, 3 ay sonra depremle karşılaştılar. Kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölmesi bizi çok derinden üzdü. Keşke böyle bir şey olmasaydı.

Esra ve Lider, İstanbul'da üniversitede tanıştılar ve evlendiler. Hatay'a geldikleri zaman hayalleri buydu, gerçekleştirdiler ama sürdüremediler. Kısmetleri yokmuş."

Çiftin akrabası Semire Şahutoğlu da Esra ve Lider ile aynı apartmanda oturduklarını ve enkazdan 8 sonra çıkarıldığını söyledi.

Enkaz altında Lider ve Esra ile çocuklarının seslerini hiç duymadığını belirten Şahutoğlu, "Bu okulu çok hayal ettiler, başka yerde yapacaklardı. Esra, burayı seviyordu. Okulun üstüne taşınacaktı, yavaş yavaş hazırlık yapıyordu ama kısmet olmadı oturmaya." dedi.

Şahutoğlu, depremlerde ayakta kalan anaokulunda Lider ve Esra'nın evinden çıkan fotoğraflarını, anılarını tuttuklarını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ana OkuluDepremArıkovanıEsraveLiderHataySamandağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursalı çoban, fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yazar Paulo Coelho ile tanışmak istiyor
Bursalı çoban, fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yazar Paulo Coelho ile tanışmak istiyor
Malazgirt'te bitkin halde bulunan "toy" kuşu özel diyetle tedavi ediliyor
Malazgirt'te bitkin halde bulunan "toy" kuşu özel diyetle tedavi ediliyor
"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu
"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu
THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu
THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu
“BÜYÜYÜNCE BABAM OLACAĞIM”
“BÜYÜYÜNCE BABAM OLACAĞIM”
Yusuf Sait Sevgi’ye “Avrupa’nın en iyi mücevher uzmanı” ödülü: İşime olan sevgimin hediyesi
Yusuf Sait Sevgi’ye “Avrupa’nın en iyi mücevher uzmanı” ödülü: İşime olan sevgimin hediyesi
Keder Ve Kevser (Bir Karadağ Hikayesi)
Keder Ve Kevser (Bir Karadağ Hikayesi)
Adıyaman'ın Oturakçı Pazarı'nda esnaf yeniden kepenk açtı
Adıyaman'ın Oturakçı Pazarı'nda esnaf yeniden kepenk açtı
Doğan Barış Yaşar kimdir?
Doğan Barış Yaşar kimdir?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi