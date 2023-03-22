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Deprem sonrası travmatize olaylarına dikkat

Birbirimizin Sorunlarına Başımızı Çevirip Gidemeyeceğimizi Öğrenmek Zorundayız

22 Mart 2023 Çarşamba 13:09
Deprem sonrası travmatize olaylarına dikkat

HABER MERKEZİ

İZMİR

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir şubesi başkanı  ve  Psikolog İlknur Peder, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili de etkileyen deprem ve deprem sonrası bölgede yaşayan insanların ve ülke genelinde bu felaketlerin ardından diğer insanlarında etkilendiği olumsuzluklar, zorluklar sonrasında oluşan travmatize olaylarına dikkat çekti.

Peder " Depremin ardından bir gecede uzuv kaybına maruz kalarak ya da ağır yaralanmalarla bundan sonraki yaşamını engelli olarak geçirecek çok sayıda vatandaşımız var" diyerek mesleki gözlemlerini ve öngörülerini paylaştı. Peder,  yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi ;

"Çok ağır zor süreçlerden geçiyoruz. Sadece deprem bölgesindeki vatandaşlarımız değil, Hepimiz travmatize olduk. Hepimizin ruh dünyasında ciddi depremler oluştu. Uyku bozuklukları yaşıyoruz. Kaygılarımız depresyonumuz arttı. Günlük hayatımızdaki sorunlarla başa çıkmakta zorlanır olduk. Bu zor dönemle baş edebilmemiz için hem fiziki, maddi yaralarımızı sarabilmek hem de ruhsal yaralarımızı sarabilmek için  birlikteliğin gücüne ihtiyacımız var.

Birbirimizin Sorunlarına Başımızı Çevirip Gidemeyeceğimizi Öğrenmek Zorundayız

Yaşadığımız deprem bize birbirimizle olan bağlarımızı hatırlattı. Bir anda kar kış demedik gece gündüz demedik dört bir yandan yollara düştük deprem bölgesindeki insanlara " ben nasıl yardımcı olabilirim" diye her birimiz şartlarımızı zorladık. İmkanlarımızı zorladık, İçimizdeki küllenmiş olan birliktelik duygusu, empati kurma yeteneğimiz canlandı. Bu duyguyu günlük hayatımıza da yansıtabilme becerimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Maalesef ki günlük hayatımızda birbirimizin yaşadığı güçlüklere, engellere çoğunlukla başımızı çevirip yürüyüp gidebiliyoruz, ya da yanlışlıkları  gördüğümüz halde " şimdi başıma iş açmayayım" " bana mı kaldı konuşmak"  gibi düşüncelerle susmayı tercih ediyoruz. Normalleşmeye değil iyileşmeye ihtiyacımız var. İyileşebilmek için de birbirimizin zorluklarını, yaşadığı sorunları görmezden gelmemeyi, birbirimizin yanında durabilmeyi öğrenmeye ihtiyacımız var. Bence yaşadığımız bu korkunç deprem bize bu konuda ilk adımı atmamızı sağladı. Devamını getirirsek bu acıların içinden güçlenerek çıkmamıza yardımcı olacaktır.

Depremin ardından bir gecede uzuv kaybına maruz kalarak ya da ağır yaralanmalarla bundan sonraki yaşamını engelli olarak geçirecek çok sayıda vatandaşımız var. Ve maalesef ki bu vatandaşlarımız çoğunlukla 1. dereceden yakınlarını da kaybettiler. Vatandaşlarımıza uzun süreli fizik tedavi ve Psikoterapi desteği sağlamak zorundayız. Çünkü artık bu insanların uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaçları olacak. Sosyal desteğe ihtiyaçları olacak. Bundan sonraki yaşamlarını sürdürebilmeleri için birçok şeye ihtiyaçları var. Bu konu ile ilgili yetkili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile çalışmalar projeler hazırlamamız gerekli." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Deprem Sonrası Travmatize Olaylarına Dikkat
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