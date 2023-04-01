Deprem günü doğum yapan anne, ilk sütünü afetzede bebeklere bağışladı

Ankara

Helvacı'nın sütünü depremzede bebeklere bağışlamasına aracılık eden Ankara Kent Konseyi Danışma Kurulu Üyesi Pınar Ayhan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik desteklerini anlattı.

Ayhan, "Muhtarımız Cevriye Hanım, bizim koordinasyon ekibinin çalıştığı odaya gelerek deprem bölgesindeki ihtiyaçları söyledi. 'Anneler geliyor, yeni doğmuş bebekleri var ama anneleri sütten kesilmiş.' dedi. Bu, büyük bir faciaydı, anneler o şokla, travmayla gelmişler, mamaya ya da mümkünse anne sütüne ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Başkanlığını yaptığı vakfın gönüllüler grubuna bu bilgiyi ilettiğini aktaran Ayhan, ardından kendisini bir annenin aradığını söyledi.

Ayhan, "Anne 'Yeni doğum yaptım, bebeğimin sütü var, yardım etmek, bebeğimin sütünü paylaşmak istiyorum, ne zaman derseniz gönderirim.' dedi. 'Sütleri poşetlere doldurdum ama son doldurduğumu kullanın, eşim getirecek.' diye anlattı. O güne kadar yardım telaşından hiç gözyaşı dökmemiştim ama o anda telefonun başında ağladım." diye konuştu.

Anne İlayda Helvacı'nın hazırladığı sütlerin kısa sürede kendilerine ulaştırıldığını ifade eden Ayhan, birçok yardımın içinde bir annenin, bebeğinin ilk sütünü bağışlamasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

"Keşke daha fazlasını yapabilsem"

Atlas bebeğin annesi İlayda Helvacı da Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta erken doğumla bebeğinin dünyaya geldiğini belirtti.

Helvacı, "Aslında bebeğimi bir ay sonra bekliyorduk, erken doğum gerçekleşti. Her şerde bir hayır vardır, demek ki oğlum gelirken bir şeylere vesile olacakmış. Doğum yaptığımın gecesinde depremi yaşadık, çok büyük bir felaket. Elimden ne gelir, ne yapabilirim diye çırpınırken o anda aklıma, lohusa halimle elimden gelen tek şeyin bebeğimin sütünü paylaşmak olduğu geldi." dedi.

Sütünü bağışlamak istediğini sosyal medya ortamında dahil olduğu gruplara ilettiğini kaydeden Helvacı, "O sırada da haber geldi, bebeklere süt isteniyor diye." şeklinde konuştu.

Buzdolabında dondurup beklettiği sütleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladığını söyleyen Helvacı, "Oğlumun süt kardeşi kim olacak, bebek kaç aylık diye sordum. Bebek değil bebekler dediler, orada çok etkilenip duygulandım. Daha hastaneden yeni taburcu olup eve çıkmıştım. 2-3 günlük ilk sütüm olan kolostrumu yani en kıymetli sütleri bebeklerimizle paylaştık." ifadelerini kullandı.

Atlas bebeğin süt kardeşlerini tanımak istediğini belirten Helvacı, "Orada bir sürü anne sütünden mahrum kalmış bebekler var, kimi soğukta kalmış, kimi kim bilir kaç saattir aç ve ne koşullarda Ankara'ya getirildi. İnsanın hiç gözü görmüyor, keşke daha fazlasını yapabilsem. Bebeğime zaten yetiyordu ve fazla geleni de paylaştık." dedi.