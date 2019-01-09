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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:32
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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:

-06.55 Bostancı-Karaköy

-07.45 Karaköy-Bostancı

-08.00 Ortaköy-Üsküdar

-08.00 Üsküdar-Ortaköy 

-07.50 Kadıköy-Sarıyer 


İDO'nun iptal edilen seferleri:

-08.50 Bostancı-Beşiktaş 

-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

-08.10 Beşiktaş-Bostancı 

-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 


BUDO'nun iptal seferleri:

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

-12.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizUlaşımİDOBUDO
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