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Deniz dibi ağ mezarlığı gibi

Prof. Dr. Ayaz: Marmara Adası'nda deniz dibi ağ mezarlığı haline geldi

11 Eylül 2022 Pazar 17:37
Deniz dibi ağ mezarlığı gibi

ÇANAKKALE (DHA)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi kapsamında, Marmara Adası çevresinde gerçekleştirdikleri dalış sırasında hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararı saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde hayalet ağa takılan ve ölmek üzere olan bir 'lipsoz' cinsi balığın kurtarılması da yer aldı. Prof. Dr. Ayaz, Marmara Adası'nda deniz dibinin ağ mezarlığı haline geldiğine dikkati çekip, "4 ay daha dalsak temizleyemeyiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ÇOMÜ Rektörlüğü arasında geçen yıl 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz koordinesinde geçen eylülden itibaren 1 yıldır denizleri hayalet ağlardan temizleme çalışmaları sürüyor.

Bu yıl proje ekibi Marmara Adası'nda hayalet ağları temizlemek için çalışma yaptı. Tam 1 yıl süren çalışmalarda deniz dibinden 12 bin metrekare kadar gırgır ağı ile 700 metre kadar uzatma ağı denizin dibinden toplandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deniz DibiÇOMÜProf. Dr. Adnan AyazMarmara AdasıHayalet Ağlar
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