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DEMİRÖREN MEDYA ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY'A 'KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI'

Demirören Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu

DEMİRÖREN MEDYA ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY'A 'KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI'

Demirören Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
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DEMİRÖREN MEDYA ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY'A 'KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI'

İSTANBUL- Türk Kızılayı'nın kan bağış aracı Demirören Medya Center bahçesinde stant açtı. Kızılay' a kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyen çalışanlar araca geldi. Burada Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında çalışanlara bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çekilirken, kan bağışının sağlık açısından faydaları anlatıldı. Bağış formlarını dolduran çalışanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı.

İSTANBUL DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demirören MedyaKızılay GörevlileriKök Hücre Ve Kan Bağışı
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