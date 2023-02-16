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Delta Jeneratör, 150 adet jeneratör bağışı gerçekleştirdi

16 Şubat 2023 Perşembe 09:36
Delta Jeneratör, 150 adet jeneratör bağışı gerçekleştirdi

Depremin vurduğu 10 İl’e Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar devam ediyor. Merkezi İstanbul’daki Delta Genset Makine A.Ş. sahipleri olan Nurettin Kırşan ile Abdulvahap Şimşek, 150 adet portatif jeneratörü, yardım kapsamında deprem bölgesine ulaştırdı. Depremin ilk gününden itibaren AFAD ve çeşitli dernek ve hayır kurumlarının işbirlikleriyle bölgeye 15.000 adetten fazla portatif jeneratörü 7 gün içinde ulaştırdıklarını Kırşan ve Şimşek, şunları kaydettiler; “Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza da ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyoruz. Felaketin yaşandığı bölgeye ilk etapta 150 portatif jeneratörü yardım kapsamında gönderdik. İhtiyaç dâhilinde yine de yardım ve desteklerimiz sürece.


  


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