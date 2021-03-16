DEĞİŞİM UZMANLARI MUTLU BİR GELECEK İÇİN İŞ BAŞINDA!

HABER: NEVAL KÜTÜK



Dünya Değişim Akademisi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) işbirliği ile kişisel gelişim alanında bir çığır açan Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın yeni dönem kursu gerçekleşti.

Türkiye’de yüzlerce Değişim Uzmanının yetiştiği kurslar, periyodik olarak 2018’den beri yapılıyor. Yurt dışında ise World Change Academy tarafından düzenlenen Change Expert Training programlarında yine belirli üniversitelerle çalışılıyor.

Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 55 yıllık birikimin sonucunda oluşturulan değişim programları, insanın ve toplumun olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunarak bireyin ve tüm insanlığın sağlık, mutluluk ve barışla dolu bir dünyada yaşamasını amaçlıyor.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı, teorik bilgilendirme ve kapsamlı pratik uygulamalardan oluşuyor. Programın ağırlıklı bölümünü oluşturan pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içeriyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’na katılarak Değişim Uzmanlığı belgelerini alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattılar:

“Çok profesyonel ve kapsamlı bir eğitimdi. İyi ki katılmışım.”

“Salgın döneminde alınabilecek en iyi eğitime başvurduğumu düşünüyorum. Eğitim boyunca pozitif yönde gerçekleşen değişimleri bizzat kendimde deneyimledim. Eğitimden sonra da bir Değişim Uzmanı olarak başka insanların değişimine katkı koyacak olmaktan dolayı çok muyluyum.”

“Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nda ayrıntılı teorik bilgilendirmelerin yanında, çok kapsamlı pratik uygulamaların da yer almasının bu programı ayrıcalıklı kılan en önemli noktalardan birisi olduğunu düşünüyorum.”

“Bu eğitimler Türkiye’den dünyaya açılan bir ilk aynı zamanda. Bu açıdan çok gururluyum.”

“Hiç vakit kaybetmeden herkese katılmasını öneririm. Eğitimin katkıları saymakla bitmez. Her şeyden önce moral ve motivasyonum arttı. Benim için hem fiziksel, hem de psikolojik olarak çok faydalı oldu.”

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Değişim Sanatı programları hem kişiler, hem aileler, hem şirketler için hazırlanıyor. Örnek verirsek, Stres Yönetimi, Depresyondan, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Sezgili Olma, Tekâmül, Anda Kalma, Farkındalık, Başarı, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük... bunlardan birkaçı. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayarak belgelerini alan Değişim Uzmanları bireyin ve toplumun pozitif yöndeki değişimi için iş başında. Ayrıca yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.”

“İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı Değişim Uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ile birçok Değişim Uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ise Haziran ayında gerçekleşecek. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik etmek isteyen herkesi önümüzdeki Haziran ayında gerçekleşecek olan en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’na davet ediyoruz.”

Daha fazla bilgi ve başvuru için iletişim: 0 533 258 77 72-0 507 601 62 99

Dünya Değişim Akademisi

http://www.dunyadegisimakademisi.com

[email protected]