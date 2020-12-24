Değişim Uzmanları Daha Güzel Bir Dünya İçin İş Başında!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Dünya Değişim Akademisi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) işbirliği ile kişisel gelişim alanında bir çığır açan Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 11. Dönem kursu gerçekleşti.

Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 55 yıllık birikimin sonucunda oluşturulan değişim programları, insanın ve toplumun olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunarak bireyin ve tüm insanlığın sağlık, mutluluk ve barışla dolu bir dünyada yaşamasını amaçlıyor.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı, teorik bilgilendirme ve kapsamlı pratik uygulamalardan oluşuyor. Programın ağırlıklı bölümünü oluşturan pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içeriyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 11. Dönem Kursu’na katılarak Değişim Uzmanlığı belgelerini alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattılar:

“Salgın döneminde bir şeyleri değiştirmek istiyordum ve işte bu kursu buldum. İyi ki katılmışım.”

“Verilen eğitim çok başarılıydı. Herkese tavsiye ederim.”

“Değişim Uzmanlığı Eğitim sürecini tamamladığımda bu eğitime katılmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimi çok daha iyi anladım. Artık, her konuda çok daha pozitif bir yaklaşım geliştirebiliyorum ve biliyorum ki her sorunun bir çözümü var.”

“Değişim uzmanı olmak bir ayrıcalık. Değişim Uzmanı olarak insanların değişimine katkıda bulunacak olmak beni şimdiden çok heyecanlandırıyor.”

“Son derece bilimsel ve profesyonel bir eğitimdi. Değişim uzmanı olarak edindiğim tüm bilgi ve birikimi insanlarla paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Değişim Sanatı programları hem kişiler, hem aileler, hem şirketler için hazırlanıyor. Örnek verirsek, Stres Yönetimi, Depresyondan, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Sezgili Olma, Tekâmül, Anda Kalma, Farkındalık, Başarı, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük... bunlardan birkaçı. Şimdi de Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 11. Dönem kursunu başarıyla tamamlayarak belgelerini alan Değişim Uzmanları bireyin ve toplumun pozitif yöndeki değişimi için iş başında. Ayrıca yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.”

“İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ile birçok Değişim Uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ise Mart ayında gerçekleşecek. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik etmek isteyen herkesi 1-8 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’na davet ediyoruz.”