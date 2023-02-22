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''Dayanışma ve mücadele ile depremzedelerimizin yanındayız''

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği ''Dayanışma ve mücadele ile depremzedelerimizin yanındayız''

22 Şubat 2023 Çarşamba 17:40
''Dayanışma ve mücadele ile depremzedelerimizin yanındayız''

ASLI MERCAN SARI

İZMİR

Kahramanmaraş Merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası Türkiye'nin tüm illerinden yardım bölgelere gitmeye devam ediyor. Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği deprem bölgelerine yardım çalışmalarını ilk günden beri sürdürüyor.

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği, Kahramanmaraş Merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası yardımlarına ilk günden beri devam ediyor.

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Sarı ve Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Hazal Yurdagül Karadağ '' Her zaman destek bekleyen herkesin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, ailelerimizin ve tüm herkesin yanındayız.'' açıklamasında bulundu.

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Sarı  ''Depremin ilk gününden bu yana sahada ve bölgede ekip arkadaşlarımızdan gönüllülerimizden birçok insan vardı. İlk günden bu yana resmi üyelerimizden özellikle Esra Algan, Recep Arslantürk ve Murat Demir, Afad Gönüllüsü olarak çalışanlar vardı. Türkiye genelinde 100'den fazla gönüllü ve üyemiz koordinasyonu barınmayı sağlama adına hem WhatsApp KAÇOK gruplarımızda hem de saha da mücadele halindeydiler.

Karşıyaka Sancar Maruf Yerleşkesi'ndeki ofisimizde gönüllülerimiz tarafından ve Konak Belediyesinden gelen kıyafet, battaniye ayakkabı, kefen, erzak vb İzmir dernek ekip arkadaşlarımız tarafından kolilendi ve yüzlerce koli kıyafet, gıda yardımı yerleşkeye gelen depremzedelere kullanılması için hazırlanarak şehirdeki KYK yurtlarına dağıtımı yerleşke tarafından resmi olarak yapıldı.  Karşıyaka Sancar Maruflu Sivil toplum Yerleşkesi yönetimine de çok teşekkür ederiz. 

Ayrıca Karşıyaka gönüllü sivil toplum yardımlaşma grubuyla ve içinde KAÇOK'un da bulunduğu birçok STK başkanlarıyla deprem bölgesine maddi bağış sağlanarak yardımlar gönderildi. Erzak, kıyafet, ısınma gibi. Hala bölgeye koordinasyonlar ve yönlendirmeler yoğun bir şekilde yapılıyor.

Yalova'dan sonra Kocaeli'ye de resmi temsilcilik verildi. Kocaeli Derince şuan büyük mücadele içinde ve deposu dolup taşıyor bugün çocuklara ulaşması için bölgelere kaymakamlık ve milli eğitim nezdinde bir TIR çocuk malzemesi daha çıktı. 

Avukatlarımız, Sosyolog ve Psikoklarımız kendi alanlarıyla ilgili yönlendirdiğimiz bütün sorulara cevap veriyor ve özellikle İzmir merkezde psikologlarımız deprem bölgelerinden gelen çocuklara psikolojik seanslara başladı. 

Şu an bölge KAÇOK grubunda  ekip arkadaşlarımız deprem bölgesine koordine oldu ve 23.03.2023 tarihinde afet bölgesinde psikolojik ve hukuksal çalışmalarla 10 kişilik bir ekiple 10 gün sahada ve çadırlarda olacağız.

Önce Vatan Gazetesi

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