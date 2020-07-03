Datça'nın saklı koyları keşfedilmeyi bekliyor

MUĞLA - Turizm cenneti Datça, denizin yanı sıra, antik yerler ve farklı coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda ünlü koy bulunan ilçede keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda koy da yer alıyor. Datça Yarımadası'nda tekne turu düzenleyen Lokman Açıl, yüzmek en için ideal koyların burada yer aldığını söyleyerek, "İsmi çok ünlü yerlerimiz var. Palamutbükü, Mesudiye, Hayıtbükü bilinen en ünlü yerlerimizden. Fakat asıl önemli olan bilinmeyen ve daha adı bile mevcut olmayan koylar. Bu koyları keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Aileden Datçalı olan ve tekne işletmeciliği yapan Gürkan Uzun ise, koyların güzelliğine dikkat çekti. Uzun, "Her sahil ilçesinde 'akvaryum' adı verilen bir koy vardır. Ama gerçek akvaryum koyu burada. Asıl adı şu anda içinde olduğumuz Gökliman koyudur. Kapalı bir koydur. Akvaryum kadar berraktır. Datça deyince 3 B'si ile meşhurdur. Bal, badem, balık. Kekik balı ve Nurlu Badem'i dünyanın en iyisidir. Dünyanın da en erken yeşil çağlası Datça'da çıkar. Sebebi havasıdır. Ege ve Akdeniz havasına sirkülasyonuna sahiptir. Yarımadayı 20 kilometre terkedince bu Nurla Badem'i asla olmaz" dedi.