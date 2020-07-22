Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kiralık yazlıklara ilgi artı... Fiyatlar 2 katına çıktı!..
Kiralık yazlıklara ilgi artı... Fiyatlar...
Kötü niyetli telefon tamircilerine dikkat
Kötü niyetli telefon tamircilerine dikkat
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri...
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Damla, Bursa’da bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan Damla Horuz (17), sosyal medya üzerinden video paylaşarak, ailesinden şiddet gördüğü için kaçmak zorunda kaldığı söyledi. Jandarma ve polisin çalışmasıyla, Damla, Bursa’da bulunarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51
0 Okunma
Damla, Bursa’da bulundu

DÜZCE - Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Damla Horuz’un bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparken, sosyal medyada da genç kızın bulunması için 'damlahoruzbulunsun' etiketi açıldı. Bu sırada, Damla Horuz, sosyal medya üzerinden video paylaşarak ailesinden şiddet gördüğünü, bu yüzden evden ayrıldığını söyledi. Horuz videoda, "Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın." dedi.

GÜVENLİK VE MOBESE KAMERALARI İZLENDİ 

Damla Horuz’un bu paylaşımına rağmen jandarma ve polis genç kızı bulabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Damla Horuz’un geçtiği güzergahlardaki tüm güvenlik ve mobese kameraları takibe alındı. Yapılan teknik takip sonuç verdi ve genç kızın Bursa’ya gittiği tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışırken, genç kızın Bursa’da bulunduğu yer tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşının yanında kalan Damla Horuz’u kaldığı evden alarak emniyet müdürlüğüne getirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Damla HoruzBursaDüzce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları Yaklaşıyor!
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları Yaklaşıyor!
Yüreği Özel Başkan
Yüreği Özel Başkan
KAHRAMANLAR ŞEHRİ: MARAŞ
KAHRAMANLAR ŞEHRİ: MARAŞ
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
Erkekler daha çok göç ediyor
Erkekler daha çok göç ediyor
Tokat'ta gergedan böceği bulundu
Tokat'ta gergedan böceği bulundu
Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı
Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı
İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı
İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı