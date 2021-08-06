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Damacana suya 1,5 ayda 5 zam

06 Ağustos 2021 Cuma 13:25
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Damacana suya 1,5 ayda 5 zam

İSTANBUL - Su tüketiminin arttığı son günlerde damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı.

İstanbul'da firmadan firmaya ufak fiyat farkı gösteren 19 litrelik damacanaya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi. Üst üste gelen zamlar tüketicilerin tepkisini çekti. Su bayileri, geçen yıl tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arasında aldıkları 19 litrelik boş damacanaları artık 52 lira ile 55 liraya aldıklarını ve bu artışın su fiyatlarına yansıdığını söyledi.


 

"BOŞ BİR DAMACANA 52 LİRA"

Hammaddesi yurt dışından gelen damacana fiyatlarındaki artışın su fiyatlarına da yansıdığını söyleyen su bayisi Erol Sunay, "Son zamanlarda suya yüzde 16'lık bir zam geldi. Ancak damacanaya ise yüzde 500 zam geldi. Şu an ise biz sadece bir damacanayı 52 liraya alıyoruz. Kışın günlük 100 adet damacana su satıyorsak şu an günlük 200 adet damacana su satıyoruz" dedi.


 

"BİR BUÇUK AY İÇİNDE DAMACANA SULARINA 5 KERE ZAM GELDİ"

Damacana su fiyatlarında geçen seneye göre ciddi bir artışın olduğunu belirten su bayisi Bahadır Yeşildağlı ise, "Damacana sularındaki artışı müşteriye anlatırken çok zor durumda kalıyoruz. Yeri geliyor üç, dört günde bir zam yapmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay içinde damacana sularına 5 kere zam geldi. Hatta son gelen zamdan benim haberim bile yoktu. Müşteriye damacanaların ham maddesinde ve ambalajında sıkıntı olduğunu anlatamıyorum. İşin içinden çıkamıyoruz" diye konuştu. 


 

"MÜŞTERİ SUYA DEĞİL, PLASTİĞE PARA VERİYOR"

Yeşildağlı, sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Plastik hammaddeleri ithal edemediğimiz için bu zamları yaşıyoruz. Şu an damacananın fiyatı geçen seneye göre 3 kat arttı. Geçen sene damacananın tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arası bir ücret veriyorduk. Ancak şu an damacanayı 52 lira ile 55 lira arası bir ücrete alıyoruz. Damacana fiyatlarındaki artış ister istemez su ücretlerine de yansıyor. Su satışı yaparken müşteriye 'suya değil, plastiğe para veriyorsunuz' diyoruz."


 

"ŞU AN İÇTİĞİMİZ SU BİLE ÇOK PAHALI"

Damacana su fiyatlarının geçen seneye göre oldukça pahalı olduğunu belirten Tuğba Karataş, "Geçen sene 10 liraya aldığımız damacana suyu bu yıl en az 16 liraya alıyoruz. Su satıcılarına 'neden bu kadar zam oldu' diye sorduğumuz zaman 'damacana fiyatları yüksek' diyorlar. Damacana suların bu kadar pahalı olmasından çok şikayetçiyiz. Şu an içtiğimiz su bile çok pahalı" dedi. 


 

"BİZ MAĞDUR OLUYORUZ"

Çiğdem Koçak Soydan ise, "Damacana su fiyatları oldukça pahalı. Hatta bazı yerlerde damacana su 30 liraya bile satılıyor. Bence bu fiyat artışı hava sıcaklığından kaynaklanıyor. Su satıcıları da durumu fırsat bilerek zam yapıyor. Bu şekilde biz mağdur oluyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Damacan SuZamSu Tüketimi
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