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Dağcıların cenazeleri, ailelerine teslim edildi

ULUDAĞ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 17’nci gününde bulunan iki cansız bedenin, aileleri tarafından yapılan teşhiste, dağcılara ait olduğu saptandı.

Dağcıların cenazeleri, ailelerine teslim edildi

ULUDAĞ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 17’nci gününde bulunan iki cansız bedenin, aileleri tarafından yapılan teşhiste, dağcılara ait olduğu saptandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 10:27
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Dağcıların cenazeleri, ailelerine teslim edildi

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan dağcılardan Alpaslan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a, Efe Sarp’ın cenazesi ise Aydın’a götürülecek.

​İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti. Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.

Dün yapılan arama çalışmalarında daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yakınında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından erkek cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, cesedin Efe Sarp'a ait olduğu tespit edildi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Efe Sarp'ın cesedine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta, Mert Alpaslan'ın cansız bedenine ulaştı.

ÖN OTOPSİ RAPORUNA GÖRE ÖLÜM SEBEPLERİ 'HİPOTERMİ'

İki amatör dağcının cenazeleri, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi raporuna göre Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın ölüm nedeni, ısı kaybına bağlı hipotermi olarak açıklandı. 

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Mert Alpaslan, bugün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Efe Sarp'ın ise yarın Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağDağDağcıKayıpCesetMert AlpaslanEfe Sarp
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