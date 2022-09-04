CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TÜMKİAD’I ZİYARET ETTİ

Almina Besra BABAR

STK’larla sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Türk Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD)’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, TÜMKİAD Genel Merkezi’nde Türk Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ile bir araya geldi. Köroğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Tanrıkulu’nu kutladı.Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Genal Başkan Nihat Tanrıkulu,’ Hasret giderdik, dostlardan bahsettik. Gündem yoğundu. Türkiye’yi konuştuk. İTO seçimlerini konuştuk. Dolu dolu geçen çok verimli ziyaretler oldu’dedi.

Almina Besra BABAR