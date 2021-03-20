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COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 Mart Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

20 Mart 2021 Cumartesi 11:13
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COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, sevgi gücünü geliştirecek, “Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 20 Mart 2021:

20 Mart CUMARTESİ:
12.00- Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması- Sevgi gücünün geliştirilmesi
13.30- Spiritüel Söyleşi
 

Detaylı bilgi için:

T. 0 531 9967169-0 533 2517583

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org 

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur

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Anahtar Kelimeler:
Covid19un Yarattığı Strese Son Veren Festival
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