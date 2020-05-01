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COVID-19’UN YARATTIĞI KORKUYA SON!

Kişisel gelişim alanında 68 eseri bulunan ve kitapları 73 dile çevrilen tek Türk yazarı olan Akif Manaf, Ülke TV’de yayınlanan “Önce Sağlık” programına konuk oldu. Kitapların editörlüğünü üstlenen Merve Tanrıverdi’nin de katıldığı programda, içinde bulunduğumuz küresel Covid-19 salgını sürecinde dünyaca ünlü yazarın “Korku Nedir ve Nasıl Korkusuz Olunur?” kitabı ana gündemi oluşturdu.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:43
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COVID-19’UN YARATTIĞI KORKUYA SON!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Manaf, Covid-19’un yarattığı korkunun üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin sorulan soruya Korku Nedir ve Nasıl Korkusuz Olunur? kitabından yolan çıkarak şu şekilde yanıt verdi: “İnsan aslında korkarak hayatta kalıyor. Korku bir korunma mekanizması. Korkuyorsun, dikkat ediyorsun, o yüzden de hayatta kalıyorsun. Bebek büyüyor çocuk oluyor, çocuk büyüyor yetişkin oluyor. Hayat boyu bu duygu devam ediyor. Bazen korku duygusu fazla olunca, kişi panik ataklar yaşayabiliyor ya da korku yüzünden depresyona girebiliyor. O zaman korkuyu kontrol altına almak gerekiyor.

İlk önce şunu anlamalı herkes: Korku doğal bir duygudur. Bunu problem ederek moral bozulmamalı. Bu, hayatta kalma dürtüsünden geliyor. İnsan büyürken bu korku duygusundan iki doğal tepki ortaya çıkıyor: Savaş ya da sıvış. Bu anlık bir meseledir. İnsan herhangi bir tehlikeyle karşılaştığında, karar vermeli. Ya savaşacak ya da kaçacak. Ya içindeki korkuyu yenecek ve savaşacak, ya da içindeki korkuyu göz önünde bulundurarak kaçacak. Birkaç saniye içinde insan bu kararı veriyor ve ona göre hareket ediyor. Ya korkup kaçmak korkak olmak, ya da korkuyu yenmek ve cesur olmak.

İnsanlık tarihindeki en cesur insanlarda da korku var. Kitabın başlığında şunu yazdık: Korku Nedir ve Nasıl Korkusuz Olunur? İnsan korkusuz olabilir ama bu sıra dışı bir durumdur. Normal durumda insan ya korkar kaçar, ya da korkuları yener cesur olur. Ama korkusuz olmak için kesinlikle tekâmülsel bir değişime ihtiyaç var. İnsan bilinçli olarak kendisini geliştirerek korkusuz hale gelebilir. Yani ölüm korkusunu yenebilir. İnsan ölüm korkusundan kurtulabilir mi? Bu çok önemli bir konu. Bunun için tekâmülsel bir değişim gerekiyor. Değişim sanatı teknikleri ile insan değişim yaşayarak ölüm korkusunu aşabilir. Bunu nasıl aşıyor insan? Kendi özünü anlayarak. Biz özümüzde, ebedi ruhi varlıklarız. Biz ebediyiz, kalıcıyız. Bilinçli varlık olarak içeride ve dışarıda kullandığımız beden ise geçicidir. Ölen bedendir, biz değiliz. İnsan bu ayrıma varmalı. Bu, aydınlanma ve tekâmül sayesinde oluyor. Yani anlıyoruz ki sen ebedi varlık olarak geçici bedenin içindesin ve kendini bedenle özdeşleştirmeden, özgürleşerek bedensel yapılardan ve artık gitgide korkudan kurtuluyorsun, tamamen korkusuz hale geliyorsun.”

Programda, Covid-19 konusunda hepimiz korkuyoruz, bu kitap korkuyu ortadan kaldırıyor mu? sorusuna ilişkin olarak ise dünyaca ünlü yazar Akif Manaf şunları söyledi: “Korkmak normal ama korku bir probleme dönüşüp psikolojiyi bozmamalı.  Bu kitap bir kılavuz, korkusuz olma kılavuzu. Korkularla baş etmek, korkuları yenmek ve nihayetinde korkusuz olma kılavuzudur. O yüzden kitapta okur için her türlü pratik öneri ve teknikler var. Kişi ilk önce kendisini anlıyor, korkularını görüyor. Sonra o korkuların farkına varıyor. Korkunun içine dalıyor. Korkmaktan korkmuyor. Bu önemli bir geçit: Korkmaktan korkmak veya korkmaktan korkmamak. O aşamaya gelince insan gitgide korkusuz olmaya başlıyor. Korkuyu tamamen yenebiliyor. Kişiler kitabı okuyarak ve değişim sanatını uygulayarak korkularını kısa bir sürede kontrol altına alıp yeniyor. İki türlü etki oluyor: Panik ataklar, endişe, kaygı bozukluğu gibi durumlar dengeleniyor ve kişi ilaçlardan kurtuluyor. Başka uçta, artık yaşamak istemeyen ölmek isteyen insanlar o psikolojiden kurtulup, normale dönüyor ve hayatın değerini bilmeye başlıyor. Kişi kendisini anlıyor, korkuyu anlıyor, duygularını anlıyor ve onlara hakim oluyor.”

Dünyaca ünlü yazar Manaf, Korku Nedir ve Nasıl Korkusuz Olunur? kitabının Covid-19’un yarattığı korkuyu aşmak için bir başucu kitabı olduğunu vurgulayarak, bu süreçte korkusuz olmak isteyen herkesin bu kitabı okuyarak korkularından özgürleşebileceğinin altını çizdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
COVID19UN YARATTIĞI KORKUYA SON
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