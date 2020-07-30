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COVID 19’U SONLANDIRACAK ONLINE FARKINDALIK FESTİVALİ

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 30-31 Temmuz/1-2-3 Ağustos tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:39
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COVID 19’U SONLANDIRACAK ONLINE FARKINDALIK FESTİVALİ

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Farkındalık Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 7 temel, 2 ara enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. İki gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali’nde, 7 temel ve 2 ara enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, merhamet, saf sevgi, iletişim yeteneği, tatminlik, zihinsel güç ve evrenle bağlantı geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alacak. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Uluslararası Online Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın Eylül ayında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Farkındalık Festivali Programı:

30-31 Temmuz/ 1-2-3 Ağustos 2020

30 Temmuz PERŞEMBE:
11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
17.00- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

31 Temmuz CUMA:
11.00- Karın enerji merkezi çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi

17.00- Kalp enerji merkezi çalışması- Merhametin geliştirilmesi

1 Ağustos CUMARTESİ:

11.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Saf sevginin geliştirilmesi

17.00- Boyun enerji merkezi çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

2 Ağustos PAZAR:

11.00- Damak enerji merkezi çalışması – Tatminliğin geliştirilmesi

18.00- İnteraktif söyleşi-Tüm sorulara cevaplar

3 Ağustos PAZARTESİ:

11.00- Alın enerji merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi

17.00- Tepe üstü enerji merkezi çalışması – Evrenle bağlantının geliştirilmesi

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Anahtar Kelimeler:
Online Farkındalık FestivaliNEVAL KÜTÜKCovid 19u Sonlandıracak Online Farkındalık Festivali
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