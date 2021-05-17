COVID-19’A KARŞI İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN TEKNİK

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Covid-19 sürecinde, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından mutlu ve sağlıklı bir yaşam için çok yararlı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha, insanlığa ilk kez uygulama detaylarıyla tanıtıldı.

“Sağlığa zaman ayırmayan hastalığa zaman ayıracaktır.” diyen Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının bütünsel sağlığa önemli faydaları olduğunu belirtti.

Duruşun Uygulanışı:

İnsanlığa ilk defa sunulan ve Ekapada Ekahasta Çatuş Padasana olarak adlandırılan duruşun uygulama aşamaları UYF Başkanı Akif Manaf tarafından şu şekilde aktarıldı: “Bacaklar bitişik, dimdik ayakta durun. Nefes alırken avuçlar öne bakacak şekilde kolları başın üstüne uzatın. Nefes verirken öne doğru eğilerek ellerinizi ayaklardan 50 cm önde yere koyun. Nefes alırken sağ dizi bükün, bacağı bükülü şekilde tutun. Nefes verirken sağ kolu avuç yere bakacak şekilde geriye doğru uzatın.”

Duruşun Yararları:

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Bu asana tekniği sinirsel ve zihinsel gerginliği gidermektedir. Bu teknik ile zihin tazelenmekte ve dinlenmektedir. Beyne akan kan miktarı artmakta ve beyinde birikmiş toksinler atılmaktadır. Duruş kişiye sakinlik, rahatlık ve huzur vermektedir. Bel, baldır, uyluk ve kalça kasları esnemekte; sırt, bacak, kol ve omuzlar güçlenmektedir. Bedenin genel duruşu düzelmektedir.”

UYF Başkanı Manaf, bu tekniğin Covid-19 döneminde bireylerde giderek artan stresin giderilmesinde oldukça etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. İnsanlığın ilk dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığı güçlenmektedir.

Orijinal Yoga metinlerinde yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.

Bu konuda daha fazla detaylı bilgi Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir.

www.internationalyogafederation.com.tr

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