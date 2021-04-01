COVID-19 SÜRECİNDE İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN TEKNİK

HABER: NEVAL KÜTÜK

“Sağlığa zaman ayırmayan hastalığa zaman ayıracaktır.” diyen Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının bütünsel sağlığa önemli faydaları olduğunu belirtti.

Duruşun Yararları:

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Padma Urdhva Dhanurasana olarak adlandırılan bu asana tekniği uyluk kaslarını, ayak bileklerini, kalça ve diz eklemlerini esnetmektedir. Dizlerdeki ve ayak bileklerindeki sertleşmeler giderilmektedir. Omurga esnekleşmekte ve canlanmakta; el bilekleri, kol, omuz, sırt, bel, bacak ve karın kasları güçlenmektedir. Dayanıklılık ve koordinasyon becerisi gelişmektedir. Omurganın esnek ve sağlıklı kılınması sinir sistemini sağlamlaştırmaktadır.”

Duruşun Uygulanışı:

Duruşun uygulama aşamaları UYF Başkanı Akif Manaf tarafından şu şekilde aktarıldı: “Yere oturun, bacakları öne uzatın, avuçları yanlarda yere koyun. Nefes alırken sağ bacağınızı büküp sağ ayağı sol uyluğun üzerine yerleştirin. Nefes verirken sol bacağı bükerek sol ayağı sağ uyluğun üzerine yerleştirin. Nefes alırken el parmaklarını gövdenin gerisinde yere yerleştirin. Nefes verirken el parmaklarından destekle kalçayı kaldırın, sırta kavis verin ve kafayı geriye bırakın.”

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. İnsanlığın ilk dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığı güçlenmektedir.

Orijinal Yoga metinlerinde yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.

Bu konuda daha fazla detaylı bilgi Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir.