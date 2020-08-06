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COVID-19 İKİNCİ DALGAYI ENGELLEYEN FESTİVAL

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, geleneksel Cumartesi Festivali 8 Ağustos Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, saf sevgiyi geliştirecek, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak “Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:53
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COVID-19 İKİNCİ DALGAYI ENGELLEYEN FESTİVAL

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Festival’deki Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 8 Ağustos 2020:

8 Ağustos CUMARTESİ:
12.00- Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması-Saf sevginin geliştirilmesi
13.30- Söyleşi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
COVID19 İKİNCİ DALGAYI ENGELLEYEN FESTİVALNEVAL KÜTÜK
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