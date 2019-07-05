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Çoruh Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy'de patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle Süleyman Aktaş (60) ve ailesi evlerine Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşıyor.

Çoruh Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy'de patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle Süleyman Aktaş (60) ve ailesi evlerine Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:33
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Çoruh Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar

ARTVİN - Yusufeli'ne bağlı Yeniköy'de yaşayan Süleyman Aktaş, patika yolu uzak olan evine ulaşım için yıllar önce Çoruh Nehri üzerine teleferik hattı kurdu. Aktaş ve ailesi Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşımlarını sağlamaya başladı. Çelik halata bağlı makaralı kabine binen aile, 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri tedirgin ediyor. 2 yıl önce evlerine ulaşımın sağlandığı araç köprüsü ve yol yapılan Aktaş, ulaşımın daha kısa olması nedeniyle çoğunlukla teleferik hattını kullanmayı sürdürüyor.

Köprü ve ulaşım yolunun yapıldığını ancak uzak yoldan geçerek evlerine gelmek zorunda kaldıklarını anlatan Süleyman Aktaş, "Biz yıllardır ulaşımımızı teleferikle sağlıyoruz. Yol yapıldı ancak uzak yoldan dolanmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle çoğunlukla teleferik hattını kullanıyoruz" dedi.

Yoldan gelip geçen bazı turistlerde ailenin teleferikle yaptığı yolculuğu izledi, kendileri de teleferik kabinine binerek karşıya geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çoruh NehriIlkel TeleferikArtvin
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