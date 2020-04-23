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CORONA GÜNLERİNDE ÇOCUKLARA 23 NİSAN MÜJDESİ!

Yoga Academy Corona günlerinde evlerinde olan çocukları unutmadı. Çocuklar için hazırlanmış videoyu hiçbir ticari amaç gütmeden herkesin kullanımına açık olacak şekilde internet ortamına sundu.

23 Nisan 2020 Perşembe 17:29
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CORONA GÜNLERİNDE ÇOCUKLARA 23 NİSAN MÜJDESİ!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Çocuklar İçin Yoga videosu üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından hazırlandı. Merve Tanrıverdi, videodaki tekniklerin çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal yapısı üzerinde oldukça pozitif etkileri olduğunu söyledi. Animasyonlarla zenginleştirilen, omurga esnekliğini geliştirici çalışmalarla, çocukların hem eğlenip hem de neşe içinde spor yapabildiklerini belirtti.

Tanrıverdi sözlerine şöyle devam etti: “Yoga, çocukların anlayacağı bir dille sunulduğunda, onlara içinde yaşadıkları bu dünyadaki baskılarla daha kolay başa çıkmalarında yardımcı oluyor. Günümüzde çocuk olmak, geçmişte çocuk olmaya kıyasla oldukça farklı. Şehir hayatı, sınav stresi, ebeveynlerin beklentileri, rekabet ve hırs gibi faktörlerle çok küçük yaşta tanışan çocuklar kendilerini ruhsal ve sosyal açıdan huzursuz ve dengesiz bir yaşamın içinde buluyorlar. ‘Çocuklar için Yoga’ tam bu noktada devreye giriyor. Erken yaşta başlatılan ve düzenli uygulanan Yoga çalışmaları, çocukların enerjilerini doğru yöne kanalize etmelerini sağlıyor ve tüm yaşamlarını olumlu yönde etkiliyor.

Merve Tanrıverdi Çocuklar için Yoga videosunun aynı zamanda İngilizce çevirisinin de yapıldığını ve böylece bu çok yararlı videodan tüm dünya çocuklarının da faydalanabileceğinin müjdesini verdi.

Tüm çocukların Yoga sporu ile tanışması için Çocuklar için Yoga videosunun hazırlanmasına destek veren Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf şu açıklamayı yaptı:  Yoga tüm sporların temelinde vardır, her yaş ve durumda uygulanabilen çok sağlıklı bir spordur. Erken yaşta başlandığında, çocukların kendine güvenini ve bedenlerini tanımalarını teşvik eder. Çocuklar yogadan büyük yararlar elde ederler. Yoga fiziksel olarak çocukların esnekliğini, koordinasyonunu ve bedenlerini tanımalarını sağlar. Ayrıca konsantrasyonu geliştirir. Yoga yapan çocuklar hem egzersiz yaparlar, oynarlar ve kendi iç dünyaları ile bağlantı kurarlar hem de onları çevreleyen doğal dünya ile yakın bir ilişki geliştirirler. Günümüzün temel sorunlarından olan şiddetten uzak kalırlar. Bu nedenle her fırsatta Yoganın spor olarak yapılmasını ve herkesin faydalanmasını teşvik etmeye çalışıyoruz.

Çocuklar için yoga videosu: https://www.youtube.com/watch?v=_tEP8B6EZyg

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CORONA GÜNLERİNDE ÇOCUKLARA 23 NİSAN MÜJDESİYoga AcademyNEVAL KÜTÜK
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