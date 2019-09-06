Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99090
ALTIN
279.663
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.0201
EURO
6.2989
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde, cep telefonuna yüklenen uygulamayla çevrede görülen çöplerin fotoğrafının çekilerek, belediyeye bildirilmesi ve ekipler tarafından çöpün bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik proje hayata geçirildi. 3 dilde hazırlanan uygulama, en yakın çöp konteynerinin de yerini gösterirken, projeyle doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ve atıkların bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde, cep telefonuna yüklenen uygulamayla çevrede görülen çöplerin fotoğrafının çekilerek, belediyeye bildirilmesi ve ekipler tarafından çöpün bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik proje hayata geçirildi. 3 dilde hazırlanan uygulama, en yakın çöp konteynerinin de yerini gösterirken, projeyle doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ve atıkların bertaraf edilmesi hedefleniyor.

06 Eylül 2019 Cuma 13:18
12 Okunma
Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak

(Antalya), (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün desteği, Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğünde, 'Temiz Akdeniz Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'sıfır atık' politikasıyla uyumlu olarak 'Kollekt' adlı akıllı cep telefonu uygulaması geliştirildi. Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan, doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ile atıkların toplanması ve böylece denizlere ulaşan atığın azaltılmasının amaçlandığı uygulama, ilk olarak Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'de kullanılmaya başlandı.

'Sen göster birlikte toplayalım' sloganıyla hayata geçirilen uygulamayla doğada çöple karşılaşanlara uygulama üzerinden en yakın çöp konteynerinin yol tarifini almaya imkan sağlanırken, toplanmayacak kadar yoğun olan çöplerin ise 'Belediyeye bildirim yap' seçeneğiyle ekiplere haber verilmesi ve atıkların toplanması öngörülüyor. Uygulamaya en çok katkı verenler, toplanacak puanlarla ödüllendirilecek.

'PROJENİN BİRDEN FAZLA BİLEŞENİ VAR'

Doğa Koruma Merkezi Vakfı'nda proje yöneticisi Dursun Baş, "Bu alanda yaklaşık 15 yıllık çalışma tecrübesi olan bir vakıf. Kemer'de de ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi insanlarımızı dahil ederek yürüttüğümüz projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kemer Belediyesi'yle 'Temiz Akdeniz Projesi' adlı bir çalışma yürütmeye başladık 2018 yılı içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğü, Kemer Belediyesi ortaklığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteğiyle bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Projenin birden fazla bileşeni var. Her bir bileşende belediyeyle birlikte hareket ediyoruz. Özellikle Türkiye için ilk olarak akıllı telefon uygulaması yoluyla insanları dahil ederek, beraber toplama mesajını insanlara aktararak, Kemer'deki toplam geri kazanılabilir atıkların oranının artırılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra derelerden, akarsulardan ya da mesire alanlarından rüzgarla, yağmurla taşınan, denizle buluşan plastiklerin miktarının azaltılması, projenin temel hedeflerinden" diye konuştu.

Projeyi daha geniş kapsamlı düşündüklerini aktaran Baş, "Kemer, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. En önemli doğa koruma yerlerinden biri. Bu kapsamda biz bu uygulamayı burada deneyerek Akdeniz havzası ölçeğinde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Burada Kemer Belediyesi'nin, Kemer'deki diğer kurumların ve Kemer halkının projeyi biliyor olması, bize destek veriyor olması çok kritik olacak" dedi. 

BAŞKAN TOPALOĞLU: GÜNLÜK 400 TON ÇÖP TOPLUYORUZ

Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu ise şunları söyledi:

"İlk defa Türkiye'de başlayan akıllı uygulamamız var. Tabi ki bu bizim için, Kemer için çok önemli bir uygulama. Çünkü Kemer dünyanın görmeye geldiği bir yer. Temiz bir çevre olunca insanlar rahat, daha mutlu oluyor. Günlük 400 ton çöp topluyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Bunların doğaya atılanlarını azaltmak için akıllı projeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile beraber bu uygulamaya dahil olduk. Az önce de buraya sizlerle beraber geldik. Çöpü gördük, fotoğrafını çektik. Programdan uyguladık ve Çevre Temizlik Müdürlüğü'müzde hemen ekranlara düştü. Bize en yakın çöp aracını gönderdiler ve çöpleri aldı. Tabii bu birden hayata geçecek bir proje değil. Çok güzel bir proje ama insanlarımızı eğiterek bunu sonuca ulaştıracağız. Sonuçta ana fikir şu, 'Birlikte yapalım, birlikte başaralım.' Bu uygulamanın ilkinin Kemer'de olması ayrıca bizim için daha büyük bir mutluluk. Biz buna her türlü desteği vereceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CopCep TelefonuUygulamaönce VatanAntalyaKemerBelediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SUDEH SOTODEH artık instagram’da
SUDEH SOTODEH artık instagram’da
Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
Piri Reis'in kitabında "Batnoz" ismiyle geçen ada, PATMOS ADASI
Piri Reis'in kitabında "Batnoz" ismiyle geçen ada, PATMOS ADASI
Başkent'te toplu taşımaya zam
Başkent'te toplu taşımaya zam
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, silahlı saldırıda öldü
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, silahlı saldırıda öldü
ALAÇATI'NIN RÜZGARI KORUNCUKLAR İÇİN ESTİ
ALAÇATI'NIN RÜZGARI KORUNCUKLAR İÇİN ESTİ
Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu
Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu
KIYAMETİN KOPMADIĞI TEK YER: ŞİRİNCE
KIYAMETİN KOPMADIĞI TEK YER: ŞİRİNCE
“Her Köye Bir Kütüphane”
“Her Köye Bir Kütüphane”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans