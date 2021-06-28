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"Coenda Grup başkanı Kerem Akbaş'tan Startup ve AR-GE'ye Destek "

“TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİP, ÜRETİP DÜNYAYA SATACAĞIZ”

28 Haziran 2021 Pazartesi 11:58
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"Coenda Grup başkanı Kerem Akbaş'tan Startup ve AR-GE'ye Destek "

Almina Besra BABAR

İSTANBUL

Medikal sektörünün en köklü firmalarından Coenda Grup, yeni yatırımlarıyla Türkiye’yi sağlık üssü haline getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta Samsun’a 500 milyon TL yatırım yapacağını duyuran şirket, sağlık ürünleri ve teknolojileri konusunda ülkemizi bir üst lige taşımayı hedefliyor. Coenda Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Akbaş, doğrudan yatırım dışında üniversiteler ile de Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına başladıklarını belirterek "Türkiye ve başka ülkelerdeki sağlık üniversiteleri ile temas halindeyiz ve üniversitelerin içinde, akademik kadro ve öğrencilerinin yeni fikirlerini test edebilecekleri, yeni ürünler geliştirebilecekleri yahut varolan test aşamasındaki ürünlerin testlerini yaparak endüstriye kazandırabilecekleri Ar-Ge Laboratuvarları kuruyoruz. Sadece akademik çalışmaların desteklenmesini değil, burada çalışan ekiplerin projelerinin ürünleştirilmesinde bilgi ve tecrübelerimizi finansal kaynaklarla birleştirerek sağlık teknolojileri pazarına yeni oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Türkiye ve Avrupa’da farklı üniversitelerle iş birlikleri kuracağız. Tabi ki ilk yatırımlarımız Türkiye’de çok değerli ve köklü üniversitelerimizle olacaktır” diye konuştu. 

DÜNYAYA SATACAĞIZ
Hali hazırda Almanya ve Kanada’da yeni teknolojiler geliştiren laboratuvarlara da yatırım yaptıklarını söyleyen Kerem Akbaş “Bu yatırımları İspanya ve Türkiye ile genişleterek yeni ürünler geliştiren özel laboratuvarlarla iş birliklerimizi genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlarımıza daha fazla ağırlık vererek değişen sağlık taleplerini karşılayacak yeni ürünlerin piyasaya girmesinde aktif rol oynayacağız. Hedefimiz bu laboratuvarlarda geliştirilen ve üretime hazır hale gelen ürünlerin Türkiye’de üretimini yaparak dünya pazarına sunulmasını sağlamak. Bu şekilde Türkiye’yi sağlık teknolojilerinin üretildiği ana bir merkez olarak Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarının güçlü bir tedarikçisi konumuna getirmek istiyoruz. Türkiye’de geliştirip, üretip dünyaya satacağız” açıklamasını yaptı. 

START-UP PROJELERİ DESTEKLEYECEK

Medikal sektöründe start-up projelerine ve girişimcilere de finans desteği sunacaklarını belirten Kerem Akbaş şunları söyledi: “Coenda Yatırım ve Coenda Medikal Holdinglerin stratejik partnerlikleri sayesinde Ar-Ge, ürün testleri, sertifikasyon süreçleri, üretim planlaması, lojistik, satış ve pazarlama süreçleri uçtan uca ihtiyaç duyulan finansal desteğin yerinde ve zamanında yapılmasıyla yönetilebilir ve firmalar yüksek ivmeyle piyasaya girebilirler. Üniversite öğrencilerimizden, akademik personelimize, girişimci firmalardan mevcut üreticilere herkes için destek olabilecek bir yapı inşa ediyoruz. Hem gençlerimiz anlaşmaları laboratuvarlarda fikirlerini tatbik edebilecekler, hem de yeni ürün ve firmaların tohumlarını atacaklar. Akademisyenlerimiz ile sektörden girişimcilerimiz ürün testleri ve geliştirmeleri için bir arada olabilecek. Firmalarımız büyümek için gerekli olan sermayeye en kısa ve en süratli yoldan ulaşarak işletmelerini büyütebilecekler. Üreten, geliştiren, deneyen ve fark yaratmak isteyen herkesin yanında olacağız.”

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