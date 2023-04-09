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Çocukluk arkadaşı 3 mühendisin mantar mesaisi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, makine mühendisi Osman Demir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, kendi imkanlarıyla başladıkları istiridye mantarı üretimini büyütmeyi hedefliyor.

09 Nisan 2023 Pazar 13:24
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Çocukluk arkadaşı 3 mühendisin mantar mesaisi
Kırıkkale

Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde 70 metrekarelik alanda kendi imkanlarıyla kurdukları serada üretime başlayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, makine mühendisi Osman Demir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, devletten almayı planladıkları destekle üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Özel bir firmada maden mühendisi olarak çalışan Sedat Ergün Kandemir, 5 yıl önce başka bir yerde istiridye mantarı üretimi yaptığını daha sonra çocukluk arkadaşlarıyla konuşup birlikte mantar üretmeye başlama kararı aldıklarını anlattı.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'de istiridye mantarı üretimi yapan da yoktu. Biz de bu şekilde üretime başladık. Daha önce kendi yaptığım üretim yeri kiralıktı. Şu anda arkadaşlarımla seramızı kendi imkanlarımızla kurduk. Bütün malzeme ve ekipmanı kendimiz aldık. Seramız otomasyon sistemle çalışıyor. Hepimiz de çalıştığımız için bu sistem sayesinde çok fazla zaman harcamadan mantarla ilgilenebiliyoruz. Arkadaşlarımla iş yapmasak da zaten haftanın 5 günü birlikteydik ve artık kendi işimizi yapmayı düşünüyorduk. Bu anlamda en iyisinin tarımsal anlamda üretimin ve yenilikler olduğunu düşündük."

"Hedefimiz ileriye dönük daha çok sera ekleyip, mantarı da çeşitlendirmek"

Özel bir şirkette makine mühendisi Osman Demir de hem hobi hem de ticari amaçlı mantar üreticiliğine başladıklarını belirtti.

Talep çok olduğu için pazarlamada sorun yaşamadıklarını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Araştırmalarımızda Kırıkkale'nin istiridye mantarı ihtiyacını çevre illerden karşıladığını fark ettik. Bu bizi daha çok teşvik etti. Kırıkkale istiridye mantarını, kendi evlatlarından yesin istedik. İlk aşamada 70 metrekarelik alanda seramızı kurduk. Bu bizim aslında deneme çadırımızdı. Hedefimiz ileriye dönük daha çok sera ekleyip, mantarı da çeşitlendirmek. Kültür ve yabani mantarları nasıl profesyonel olarak yetiştirebiliriz, onu planlıyoruz. Yer ve maddi anlamda desteğe ihtiyacımız var."

Tarıma mühendis olarak katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Demir, işin AR-GE'sine yoğunlaşmak istediklerini dile getirdi.

Kırıkkale Belediyesi bünyesindeki atık su arıtma tesisinde çevre mühendisi olarak görev yapan Hilmi Kılıç ise arkadaşlarıyla aralarında bir iş kurma fikri geliştiğinde tarım alanında üretim yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Kılıç, "Mantarın 21 günlük evresi var. 5 gün boyunca hasat yapıyoruz. Ardından 10 gün dinlenme, 3 gün hasat şeklinde devam ediyor. Pazarlamasını bulunduğumuz ildeki yerel marketlere, pazarlara ve özel sipariş verenlere yapıyoruz." dedi.

AA

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