ÇOCUKLAR TATİL ŞENLİĞİNDE COŞTU…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL



İstanbul’un ilk açık hava kültür ve sanat merkezi “Yeni bir Yaşam” YBY’de bu sefer çocuk sesleri yükseldi… Pandemi şartlarına uyum sağlayarak okullarına devam eden çocuklar ilk tatillerinde adeta coştular… YBY etkinlik alanında düzenlenen “Sonbahar Tatil Şenliği”ne ilgi büyüktü..

Çocuklar kadar aileleri de adeta çocukluk günlerine döndüler.13 kasımda başlayan şenlik 21 Kasım’a kadar sürecek. Her gün 10.30’da kapılarını açan şenlikte birbirinden eğlenceli etkinlikler gün boyu sürüyor…



Atlı karınca, rodeo, bungee trambolin, gol show, dev dart, air hockey, langırt, twister’da gün boyu eğlenenen çocuklar, Kırmızı Başlıklı Kız, Kurbağa Prens, La Fontaine’in Düşü gibi her gün farklı bir müzikli çocuk gösterilerinde kahkahaları ile kent ormanı çınlattılar…

Şenlik sadece eğlenceyle sınırlı değil elbette. Uçurtmadan seramiğe, yüz boyamadan nefes ve dansa çok değişik içerikte eğitici ve eğlenceli atölyelerde marifetlerini gösteren çocuklara zaman zaman aileleri de eşlik etti…



Hafta sonu YBY’ye etkinlik alanın da Tatil Şenliğine giden çocukları büyük süprizler bekliyor…