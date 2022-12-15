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Çocuklar ile “ÇOCUKLAR GİBİ ŞENLENDİK”

10 Aralık İnsan Hakları Günü idi.

15 Aralık 2022 Perşembe 18:50
Çocuklar ile “ÇOCUKLAR GİBİ ŞENLENDİK”

Merhaba dostlarım!

Sabah söylemiştim!

Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü idi.

EMŞAV Ailesi ve ÇALIKUŞU Ailesi olarak bugünü 90 TÜRKMEN çocuğumuz ile karşıladık.

Sabah keyfim yoktu; Çocuklar ile “ÇOCUKLAR GİBİ ŞENLENDİK” yüreklerimiz umutlu gelecekler ile doldu.

Öncelikle NEFES ALMAK İNSAN OLMAK DEĞİL söylemiştik;İNSAN OLMAK için HER CANA SAYGI DUYMAK-YAŞAM SINIRINI AŞMAMAK gerekli.

...

Emperyalizm-uşakları terör örgütleri; 10 Aralık 2016 İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE,İSTANBUL’DA 40 POLİS,47 SİVİL VATANDAŞI ŞEHİT EYLEMİŞTİ hatırlarsanız.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun;Mekanları cennettir elbet.

İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE SOYSUZLUK YAPANLAR KATA NEFES ALSALAR DA “İNSAN-İNSANLIK”ile alakaları olmaz UNUTMAYALIM.

UNUTMAYALIM Kİ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ UMUT İLE İNŞA ETMELERİ İÇİN GEÇMİŞ İLE BAĞ KURMALARINI SAĞLAYALIM.

...

EMŞAV ve ÇALIKUŞU olarak bizler 10 Aralık 2016 tarihinde kaybettiğimiz CANLARIMIZIN acılarını unutmayıp;90 TÜRK ÇOCUĞUMUZ ile  şenlendik.

Çocuklarımız kah Afganistan,kah Özbekistan,kah Tacikistan,kah Türkmenistan,kah Irak’tan misafir idiler.

Kah Necla,kah Yusuf,kah Zehra,kah Abdülhakim,kah Süreyya,kah Zübeyir,kah Sena idiler.Kah öğretmen,kah polis,kah doktor,kah komutan,kah futbolcu,galiba benim etkimle de avukat olmak istediler.

BİZ DE NE OLURSANIZ OLUN “ÖNCE İNSAN” OLUN DEDİK.

Hayallerini sorduk;Salıncağa binmek,arkadaşları ile oynamak,matematik-Türkçe öğrenmek gibi hayaller söyleyerek;

ZOR ÇOCUKLUK geçirenlerin HAYALLERİNİN ulaşılabilir hayaller olduğunu yüzümüze çarptılar.

...

Bu güzel etkinliği düşünen organize eden “EMŞAV”ve “İYİLİK AİLESİ’NE”teşekkür ederiz.100 kişiyi beş saat ağırlayan-besleyen FARİS CAFE sahibi YAŞAR Bey’e teşekkür ederiz.

Kocaman yüreği ile çocukları kucaklayan EMŞAV GENEL BAŞKANI Sn.Abdurrahman YILMAZ iyi ki varsınız.Bu arada “Abdurrahman”isimli 9 çocuk olduğu gözümden kaçmadı Sn.Başkanım.

Emşav’ın vazgeçilmez emektarı Nejla TOKGÖZ bizi görünür yaptı çektiği fotoğraf ile her zamanki gibi.

Ve sevgili Şair-Çalıkuşları Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Canfer BALÇIK bu etkinlikten ne gibi şiirler çıkaracak heyecan ile bekliyoruz.

...

Biz İNSAN olanlar ile İNSAN olduk.

10 Aralık İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE DİĞER BEŞERLERİNDE İNSAN OLMASI DİLEĞİ İLE...

Av.Tülay Bekar

Önce Vatan Gazetesi

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