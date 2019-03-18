Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104039
ALTIN
229.526
DOLAR
5.4644
STERLİN
7.2456
EURO
6.2028
İlk yarıdan daha iyi olması Beşiktaş'a yetmiyor
İlk yarıdan daha iyi olması...
Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye
Dijital açıdan bölgede en olgun...
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo...
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan...
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de

Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü

Bursa'da yaşayan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen'in çocuk sevgisi, geçim kaynağına dönüştü.

Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü

Bursa'da yaşayan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen'in çocuk sevgisi, geçim kaynağına dönüştü.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:33
2 Okunma
Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü

BURSA - Çocukların içeriğinde kanserojen maddesi bulunan zararlı materyallerin olduğu oyuncaklarla oynamasının önüne geçmek isteyen Kağan ve Tepedelen, bu amaçla oyuncak atölyesi açtı. Dış budak, iç budak, gürgen ve sedir ağaçlarına şekil veren Kağan ile Tepedelen, çocuklar için tahta oyuncakları üretmeye başladı. İki girişimci, yaptıkları doğal oyuncakları, Türkiye'nin dört bir yanındaki oyuncak mağazaları ile anaokullarına satıyor. 

1 AYDA 4 BİN OYUNCAK ÜRETİYORLAR

Bursa'da yıllarca mobilya sektöründe çalışan ve butik bir oyuncak atölyesi açan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen, amaçlarının oyuncakta dışa bağımlılığı kaldırmak ve ayrıca çocuk sağlığına zarar vermeyen malzemeler kullanmak olduğunu belirtti. Kağan ve Tepedelen, kereste halinde olan ham ağaçları kendi el emekleri ile yaklaşık 20 işlemden sonra oyuncak haline getiriyor. Bir günde 150 tane oyuncak üretebilen ortaklar ayda 4 bin civarında oyuncak üretiyor. Kağan ve Tepedelen, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan oyuncak mağazalarına ve anaokullarına servis edilen oyuncakların siparişlerine yetişemediklerini de belirtti.

TALEP ARTINCA TAHTA OYUNCAKLARA YÖNELDİLER

Yaklaşık 35 yıldır mobilya sektöründe çalıştığını söyleyen Levent Kağan, "Teknoloji ilerledikçe, makineler geliştikçe, fabrikalar büyüdükçe bizimkisi el işçiliği olduğu için tahta oyuncağa yönelmeye başladık. Oyuncak işini ilk başta amatör gibi yapıyorduk, ondan sonra talep artınca tamamen ahşap oyuncağa döndük. Yaptığımız oyuncaklar yüzde yüz doğal, organiktir. Kısacası yolda gördüğünüz oduna tamamen karakter verip oyuncak haline getirebiliyoruz. Amacımız büyüyüp sanayileşmek değil, yine böyle atölye gibi kalıp el işi ile devam ettirmek. Çünkü bu iş büyük otomatik makineler ile yapılıyor ama bizim yaptığımız gibi el emeği yok içinde tamamen eski natürel makineler ile mümkün olduğu kadar el işi olarak yapıyoruz. Yaptığımız oyuncaklar Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. Ardahan, Hakkari, Antalya, İzmir, İstanbul olmak üzere her yere gönderiyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLAR KENDİ ELLERİYLE YAPABİLİYOR

Dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini belirten Behçet Tepedelen, "Ortağımla beraber hem dışa bağımlığı azaltmak hem de organik oyuncak yapmak adına oyuncak atölyesi kurduk. Aylık 4 bin civarında oyuncak üretme kapasitemiz var. Anaokullarına kreşlere ve engelli okullarına yönelik yapıyoruz oyuncakları. Genelde dış budak, gürgen, sedir bu tarz ağaçları kullanıyoruz. Oyuncaklarda herhangi kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Oyuncaklarımızda metal aksamlı hiçbir şey kullanmıyoruz. Büyük bir kısmını demonte olarak veriyoruz. Çocuklar orada kendileri yapıştırıyorlar, kendi ellerinde olan boyalar ile boyuyorlar. İsteyen anaokullarına da bitmiş halde teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 18.03.2019 13:46
Anahtar Kelimeler:
Geçim KaynağıÇocuk Sevgileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İnsan Hayatının İlk 1000 Günü Bu Yıl da Nisan Ayında Mercek Altına Alınacak
İnsan Hayatının İlk 1000 Günü Bu Yıl da Nisan Ayında Mercek Altına Alınacak
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi
Mandalara caz dinletiyor
Mandalara caz dinletiyor
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti
Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOVA BURCU)
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOVA BURCU)
Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi
Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans