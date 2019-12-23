Çırağan Palace Kempinski’deki Sosyal Sorumluluk Kermesi...

2019' un bitmesine sayılı günler “Bitmeden Farket- Best Gift Fest” diyerek 11 Aralık ‘ta yola çıkan Çocuk Kanseri’nde erken teşhisin tedavi için önemli olduğunu ve bu fırsatın toplumda fark edilmesini görev edinen 118 – Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Çocuk Kanseriyle mücadele koordinatörlüğü; 2019 – 2020 döneminde Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Kliniğine kemik iliği tanı mikroskopu alımına aktarılmak üzere Çırağan Palace Kempinski ’ndeki kermese katıldı.