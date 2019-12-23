Çırağan Palace Kempinski’deki Sosyal Sorumluluk Kermesi...

ZAMBAK KARABAY
2019 faaliyet programlarında konuya dair destek veren Ataşehir Örnek Kulüp Başkanı Hülya Çeliker Dumlu hamımefendiye, tüm liön arkadaşlara ve misafirlere teşekkür edildi...
Çırağan Palace Kempinski Best Gift Fest faaliyeti programı Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkiliklerinde alışverişle sosyal sorumluluğu buluşturmaya devam edeceklerini bildirdiler.
118 – Y Çocuk Kanseri ile mücadele Komitesi Korodinatörlüğü Ekibi
Dr. Nur Topçu, Ayşen Uzer, Hülya Çeliker Dumlu, Nur Beyazıt Öznur Özbek, Yıldız Sarı
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