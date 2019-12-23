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Çırağan Palace Kempinski’deki Sosyal Sorumluluk Kermesi...

2019' un bitmesine sayılı günler “Bitmeden Farket- Best Gift Fest” diyerek 11 Aralık ‘ta yola çıkan Çocuk Kanseri’nde erken teşhisin tedavi için önemli olduğunu ve bu fırsatın toplumda fark edilmesini görev edinen 118 – Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Çocuk Kanseriyle mücadele koordinatörlüğü; 2019 – 2020  döneminde Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Kliniğine kemik iliği tanı mikroskopu alımına aktarılmak üzere Çırağan Palace Kempinski ’ndeki kermese katıldı. 

Çırağan Palace Kempinski’deki Sosyal Sorumluluk Kermesi...

2019' un bitmesine sayılı günler “Bitmeden Farket- Best Gift Fest” diyerek 11 Aralık ‘ta yola çıkan Çocuk Kanseri’nde erken teşhisin tedavi için önemli olduğunu ve bu fırsatın toplumda fark edilmesini görev edinen 118 – Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Çocuk Kanseriyle mücadele koordinatörlüğü; 2019 – 2020  döneminde Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Kliniğine kemik iliği tanı mikroskopu alımına aktarılmak üzere Çırağan Palace Kempinski ’ndeki kermese katıldı. 

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:52
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Çırağan Palace Kempinski’deki Sosyal Sorumluluk Kermesi...

ZAMBAK KARABAY

2019 faaliyet programlarında konuya dair destek veren Ataşehir Örnek Kulüp Başkanı Hülya Çeliker Dumlu hamımefendiye, tüm liön arkadaşlara ve misafirlere teşekkür edildi...

Çırağan Palace Kempinski Best Gift Fest faaliyeti programı Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkiliklerinde alışverişle sosyal sorumluluğu buluşturmaya devam edeceklerini bildirdiler. 

118 – Y Çocuk Kanseri ile mücadele Komitesi Korodinatörlüğü Ekibi

Dr. Nur Topçu, Ayşen Uzer, Hülya Çeliker Dumlu, Nur Beyazıt Öznur Özbek, Yıldız Sarı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayÇırağan Palace KempinskiSosyal Sorumluluk Kermesiİstanbulönce Vatan
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