Çilem Duman, Uluslararası Sanatta Sınır Yoktur Projesinde Ülkemizi Temsil Etti

HABER: HASRET DİLEK DELİER



Evde sanat üreten dünya sanatçıları gün geçtikçe yeni projelere imza atıyor.

Her ulus kendi vatanına, geleneklerine ve kültürüne değer veriyor ve müziksiz ev düşünülemiyor.

Birçok ülkeden sanatçılar birleşip anavatanlarına aşklarını haykırdılar. Klip özel hazırlandı ve yapılan bu çalışmada müzikseverlere, sanatseverlere hem ulaşılıyor hem de sesleniliyor.

Türkiye’den projeye katılan tek sanatçı ülkemizi temsil eden Çilem Duman, proje hakkında bilgi verdi.

"Çilem DUMAN, ”Doğma Vatanım“ diye bir proje yapıldı. Şarkı farklı dillerde seslendirildi.

Müziği, sevgi ve zarafeti çerçevesinde yayınlanmıştır.

Farklı birçok ülkelerden sanatta sınır yoktur ifadesi ile bu projeye yardım edenlere teşekkür ediliyor.

Her ülke kendi lisanında ülkesine olan, sevgisini de dile getiriyor.

Bu ve benzer projelerde ülkemi gururla temsil etmenin heyecanını taşıyorum” dedi.

Eser ismi: Tugen Zher

Proje Fikir Sahibi ve Producer: Meirzhan Aliakbarov'dur.

Bestecisi:Tolegen Muhammetzhanov

Söz:Shomishbay Sarıyev

KATILIMCI ÜLKELER ve Sanatçılar

Turkiye: Çilem Duman

Kazakistan:Akbote Kusnadin

Kırgızistan:Adilet Azimov

Moldova :Galina Shkoda

Kazakistan:Nurzhamal Usenbayeva

Belarus:Art-Grup Kasha

Kırım Özerk Cumhuriyeti:Marlen Karimova

Gürcistan:Shmagi

Bulgaristan:Duet Mania

Ukrayna:Alina Bashkinal

Kazakistan:Meirzhan Aliakbarov

Rusya:Chingis Lee

Kazakistan:NurgaliTurlybekov

Haber : Hasret Dilek Delier

Haberin video link : https://youtu.be/DPmoeWMhx2Q