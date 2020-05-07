Çilem Duman, Uluslararası Sanatta Sınır Yoktur Projesinde Ülkemizi Temsil Etti

HABER: HASRET DİLEK DELİER
Evde sanat üreten dünya sanatçıları gün geçtikçe yeni projelere imza atıyor.
Her ulus kendi vatanına, geleneklerine ve kültürüne değer veriyor ve müziksiz ev düşünülemiyor.
Birçok ülkeden sanatçılar birleşip anavatanlarına aşklarını haykırdılar. Klip özel hazırlandı ve yapılan bu çalışmada müzikseverlere, sanatseverlere hem ulaşılıyor hem de sesleniliyor.
Türkiye’den projeye katılan tek sanatçı ülkemizi temsil eden Çilem Duman, proje hakkında bilgi verdi.
"Çilem DUMAN, ”Doğma Vatanım“ diye bir proje yapıldı. Şarkı farklı dillerde seslendirildi.
Müziği, sevgi ve zarafeti çerçevesinde yayınlanmıştır.
Farklı birçok ülkelerden sanatta sınır yoktur ifadesi ile bu projeye yardım edenlere teşekkür ediliyor.
Her ülke kendi lisanında ülkesine olan, sevgisini de dile getiriyor.
Bu ve benzer projelerde ülkemi gururla temsil etmenin heyecanını taşıyorum” dedi.
Eser ismi: Tugen Zher
Proje Fikir Sahibi ve Producer: Meirzhan Aliakbarov'dur.
Bestecisi:Tolegen Muhammetzhanov
Söz:Shomishbay Sarıyev
KATILIMCI ÜLKELER ve Sanatçılar
Turkiye: Çilem Duman
Kazakistan:Akbote Kusnadin
Kırgızistan:Adilet Azimov
Moldova :Galina Shkoda
Kazakistan:Nurzhamal Usenbayeva
Belarus:Art-Grup Kasha
Kırım Özerk Cumhuriyeti:Marlen Karimova
Gürcistan:Shmagi
Bulgaristan:Duet Mania
Ukrayna:Alina Bashkinal
Kazakistan:Meirzhan Aliakbarov
Rusya:Chingis Lee
Kazakistan:NurgaliTurlybekov
Haber : Hasret Dilek Delier
Haberin video link : https://youtu.be/DPmoeWMhx2Q
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