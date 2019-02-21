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ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN YARATAN KADINLAR PROJESİ ANKARA’DA

SOKAK HAYVANLARI İÇİN BULUŞACAK

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN YARATAN KADINLAR PROJESİ ANKARA’DA

SOKAK HAYVANLARI İÇİN BULUŞACAK

21 Şubat 2019 Perşembe 14:33
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ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN YARATAN KADINLAR PROJESİ ANKARA’DA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aldıkları ‘‘2018 YILININ ENİYİ  SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ’’ ile Dahada Güçlenen Ankara’nın ‘‘YARATAN KADINLAR’’ı 6 Yıl önce Ankara sevdalısı iki kafadar kadın Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu tarafından, çalışan, üreten, tasarım yapan kadınları bir araya getirmek için gerçekleştirmişlerdi 2019 Ankaralı yaratan Kadınlar projesinin ilk etkinliği bugün Ankara Panorama AVM  içinde 2.katta bulunan panora sanat merkezinde saat 10.30/21.30 da  gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak olan ve aynı zamanda sokak hayvanlarının sorunlarına da dikkat çekmeyi amaçlayan bu projeye bütün  Ankara,lılar la davetli. İki gün açık kalacak olan etkinliğe giriş ücretsizdir.


  

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Çığı Gibi Büyüyen Yaratan Kadınlar ProjesiAnkaraYaşar Şenyüz
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