ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN YARATAN KADINLAR PROJESİ ANKARA’DA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aldıkları ‘‘2018 YILININ ENİYİ SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ’’ ile Dahada Güçlenen Ankara’nın ‘‘YARATAN KADINLAR’’ı 6 Yıl önce Ankara sevdalısı iki kafadar kadın Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu tarafından, çalışan, üreten, tasarım yapan kadınları bir araya getirmek için gerçekleştirmişlerdi 2019 Ankaralı yaratan Kadınlar projesinin ilk etkinliği bugün Ankara Panorama AVM içinde 2.katta bulunan panora sanat merkezinde saat 10.30/21.30 da gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak olan ve aynı zamanda sokak hayvanlarının sorunlarına da dikkat çekmeyi amaçlayan bu projeye bütün Ankara,lılar la davetli. İki gün açık kalacak olan etkinliğe giriş ücretsizdir.



