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Çiftçinin, tavuklarını telef eden sansara "hesap sorması" gülümsetti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çiftçinin tavuklarını telef eden sansara hayvanlarının hesabını sorduğu anlar kameraya yansıdı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:23
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Çiftçinin, tavuklarını telef eden sansara "hesap sorması" gülümsetti
Düzce

Redifler köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Çıracı'ya ait tavuk kümesine farklı zamanlarda giren sansar, çok sayıda tavuğu telef etti. Kümese son girişinde sansarı köşeye sıkıştıran Çıracı da o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kümeste sadece 5 tavuk kalmasına hayıflanan çiftçinin sansara söylediği sözler, sosyal medyada görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Sansarı köşeye sıkıştıran Çıracı'nın çektiği görüntüde, "Biz şimdi ne yapacağız sansar efendi? Ne olacak tavuklar? Bu 5 tavuk ne olacak? 5 tane tavuğu boğdun. Yedin tavukları değil mi? Biz yumurta ne yiyeceğiz? Nasıl keyfin, iyi mi? 40 tavuktan 5 tane tavuk kaldı. Ne bizim çektiğimiz senden? Bir koli yumurta kaç para?" dediği duyuluyor.

"2 horoz, 5 tavuğum kaldı"

Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Çıracı, sahura kalktığında tavukların sesini duyunca fener ve telefonunu alıp kümese geldiğini anlattı.

Çıracı, kümese girdiğinde sansarla karşı karşıya kaldığını aktararak, "Ben de, telefon yanımdayken kameraya çekeyim, dedim. Konuştuktan sonra arkada bulunan boşluktan kaçtı gitti. İçeride ayrı ek bir kümesim daha var. 40 tavuktan hepsini bitirdi. 2 horoz, 5 tavuğum kaldı. Artık parayla yumurta almaya devam." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 10.04.2023 17:26
Anahtar Kelimeler:
SaldırgansansarTavukçiftçisiDüzceYığılca
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